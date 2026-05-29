Обвиняемые получат шанс доказать невиновность в суде и добиться компенсации от государства: в Раде рассматривают изменения УПК

Речь идет о возможности продолжать судебное разбирательство даже после отказа потерпевшего от обвинения.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине могут изменить правила закрытия уголовных производств по делам частного обвинения. Сейчас достаточно, чтобы потерпевший отказался от обвинения, и суд обязан закрыть дело, даже если сам обвиняемый настаивает на продолжении рассмотрения и стремится доказать свою невиновность. Из-за этого человек может потерять возможность получить оправдательный приговор, официально реабилитироваться и претендовать на компенсацию ущерба за незаконное уголовное преследование. Законопроект №15218, призванный устранить эту проблему, уже получил заключение парламентского Комитета по правам человека.

Комитет Верховной Рады по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, национальных меньшинств и межнациональных отношений рассмотрел законопроект о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс относительно обеспечения прав обвиняемого в уголовном производстве в форме частного обвинения.

По результатам рассмотрения комитет решил обратиться в Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности с предложением учесть его замечания при доработке законопроекта №15218.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», законопроект направлен на изменение действующего подхода к закрытию уголовных производств в форме частного обвинения.

Почему возникла необходимость изменить правила закрытия дел частного обвинения

Сейчас часть четвертая статьи 26 УПК предусматривает, что уголовное производство в форме частного обвинения начинается исключительно на основании заявления потерпевшего, а его отказ от обвинения является безусловным основанием для закрытия дела. В таком случае суд обязан прекратить производство независимо от позиции обвиняемого.

Фактически лицо может быть лишено возможности добиться судебного решения о своей невиновности, даже если считает уголовное преследование безосновательным.

В то же время закрытие дела из-за отказа потерпевшего от обвинения не относится к реабилитирующим основаниям. Это означает, что суд не устанавливает невиновность лица, а уголовное преследование прекращается исключительно вследствие волеизъявления потерпевшего.

Почему закрытие дела по заявлению потерпевшего не дает права на компенсацию

В связи с этим лицо не приобретает право на возмещение ущерба по Закону Украины «О порядке возмещения ущерба, причиненного гражданину незаконными действиями органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, органов досудебного расследования, прокуратуры и суда». Такое право возникает только в случае оправдательного приговора либо закрытия уголовного производства по реабилитирующим основаниям.

К таким основаниям относятся:

отсутствие события уголовного правонарушения;

отсутствие в деянии состава уголовного правонарушения;

недостаточность доказательств для доказывания виновности лица в суде при исчерпании возможностей их получения.

Когда же уголовное производство закрывается из-за отказа потерпевшего от обвинения, суд не устанавливает невиновность лица. Именно поэтому такое основание не считается реабилитирующим.

В результате человек фактически теряет возможность требовать возмещения ущерба от государства даже в случаях, когда уголовное преследование продолжалось годами.

Что предлагает законопроект №15218

Законопроект №15218 предлагает предоставить обвиняемому право возражать против закрытия уголовного производства в случае отказа потерпевшего от обвинения.

Для этого предлагается внести изменения в статьи 26 и 284 УПК Украины.

Согласно предложенным изменениям отказ потерпевшего будет оставаться основанием для закрытия дела, однако не будет применяться в случаях, когда обвиняемый возражает против такого закрытия.

В таком случае уголовное производство будет продолжаться в общем порядке, что даст возможность лицу добиваться оправдательного приговора и полной реабилитации.

Таким образом, законопроект фактически предоставляет обвиняемому право самостоятельно решать, соглашаться ли на закрытие дела либо продолжать судебное разбирательство для доказательства своей невиновности.

Какой ущерб можно будет возместить после реабилитации

В случае возникновения права на возмещение ущерба лицо может претендовать, в частности, на компенсацию:

заработка и других доходов, утраченных вследствие незаконного преследования;

стоимости имущества, которое было конфисковано, изъято или находилось под арестом;

штрафов, уплаченных во исполнение незаконного приговора;

судебных расходов;

расходов на юридическую помощь;

морального вреда.

Моральный вред подлежит компенсации в случаях, когда незаконные действия органов досудебного расследования или суда повлекли моральные страдания, нарушение привычных жизненных связей либо потребовали от лица дополнительных усилий для организации своей жизни.

Размер такой компенсации определяется судом. Вместе с тем закон устанавливает минимальную гарантию: возмещение не может быть меньше одного минимального размера заработной платы за каждый месяц пребывания лица под следствием или судом.

Ущерб возмещается за счет средств государственного бюджета независимо от того, была ли установлена вина должностных лиц, осуществлявших расследование или рассмотрение дела.

Дело Надежды Трофимовой: дело уже находится на рассмотрении Конституционного Суда

Одним из примеров проблемы, которую призван решить законопроект, является дело Надежды Трофимовой.

Она обратилась в Конституционный Суд с жалобой относительно конституционности части четвертой статьи 26 и пункта 7 части первой статьи 284 УПК Украины.

11 марта 2026 года Первый сенат Конституционного Суда рассмотрел дело на открытой части пленарного заседания в форме письменного производства.

Заявительница возражала против закрытия уголовного производства по заявлению потерпевшего и настаивала на необходимости вынесения оправдательного приговора для доказательства своей невиновности.

Однако суды всех инстанций указали на обязанность закрыть производство после отказа потерпевшего от обвинения.

По мнению заявительницы, такая правовая конструкция нарушает ее право на уважение человеческого достоинства и право на судебную защиту.

На данный момент Конституционный Суд решение по этому делу еще не принял.

Таким образом, законопроект №15218 предлагает законодательный механизм, который позволит обвиняемым по делам частного обвинения продолжать судебное разбирательство даже после отказа потерпевшего от обвинения, если они стремятся добиться установления своей невиновности и получить право на полную реабилитацию.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.