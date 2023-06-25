Жилье и выплаты: что изменится для украинцев в Чехии с 1 июля

В Чехии отменяются отдельные выплаты для искателей убежища. Вместо этого будет действовать только комплексная финансовая помощь.

Минреинтеграции сообщило, что летом вступают в силу поправки в Lex Ukrajina V. Они регулируют вопросы оказания помощи и бесплатного жилья. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

Что изменится для украинцев:

Финансовая помощь

Отменяются отдельные выплаты для искателей убежища. Вместо этого будет действовать только комплексная финансовая помощь. Она будет включать расходы на жилье и другие нужды украинцев. После того как пройдет 150 дней с момента предоставления временной защиты, переселенцы будут получать прожиточный минимум – 3130 крон (5200 гривен).

Солидарные выплаты

Их будут получать только владельцы жилья, приютившие украинцев и проживающих с ними вместе. Но изменится сумма – вместо 3000 крон будет 2400 крон. А те, кто оказал приют переселенцам, но не живет с ними, больше помощи получать не будут. В то же время украинцы должны заключить договор об аренде и самостоятельно оплачивать жилье по своей комплексной помощи.

Бесплатное проживание

Социальное жилье будет предоставляться на 150 дней с момента предоставления временной защиты. Если срок бесплатного проживания на момент вступления в силу поправки уже истек, украинцам предоставят еще 90 дополнительных бесплатных дней на поиск квартиры. Когда истечет и этот срок, все искатели убежища, не входящие в категорию уязвимых лиц, должны либо договориться с собственником об оплате жилья, либо найти себе новое.

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