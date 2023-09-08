8 сентября: какой сегодня праздник и главные события

8 сентября празднуют Международный день солидарности журналистов.

В пятницу, 8 сентября, в Украине и мире отмечают ряд праздников. Также в этот день в прошлом произошло несколько важных событий.

8 сентября в Украине празднуют День медсестры отделений детской гематологии и онкологии. Ежегодно в Украине около тысячи детей получают ужасный диагноз онкология. При такой статистике трудно переоценить тяжелый труд медсестер, ежедневно встречающихся с этими страшными болезнями.

Также 8 сентября Всемирный день борьбы с муковисцидозом. Ежегодное событие, призванное повысить осведомленность людей о муковисцидозе, его симптомах и методах борьбы. Муковисцидозом называют прогрессирующее хроническое заболевание, прежде всего поражающее легкие, поджелудочную железу и другие важные органы. Заболевания вызывают мутацию гена регулятора трансмембранной проводимости муковисцидоза (CFTR), что приводит к дисфункции белка CFTR, из-за чего слизь становится липкой и густой.

А еще 8 сентября День Шнобелевской премии. Это юмористический и нетрадиционный аналог популярной Нобелевской премии. Ежегодно с 1991 года ее присуждает журнал научного юмора "Анналы невероятных исследований", отмечая исследования, которые сначала заставляют людей смеяться, а потом уже задумываться.

8 сентября празднуют Международный день солидарности журналистов. Событие было утверждено в 1958 году во время 4-го собрания профильной организации. Дату выбрали в честь Юлиуса Фучика. Он был журналистом, театральным и литературным обозревателем, активным деятелем коммунистической партии Чехословакии, арестованным гестапо 1942 года. 8 сентября следующего года он был казнен.

Также 8 сентября Всемирный день физиотерапевта. Праздник был введен в 1951 году по инициативе Международной конфедерации физиотерапии. В ее состав входит более 300 тысяч профессионалов из более чем 100 стран мира. Украина стала членом конфедерации в 2010 году.

А еще 8 сентября Международный день грамотности. Праздник был создан по инициативе ЮНЕСКО.

Какой сегодня церковный праздник

8 сентября в церковном календаре – Рождество Пресвятой Богородицы или Вторая Пречистая. Родилась Дева Мария в Назарете в благочестивой семье, происходившей от Давида. Мать Анна и отец Иоаким долгое время мечтали о детях, но оставались бездетными. Однажды молились Богу, чтобы тот подарил им ребенка. Они даже дали обет, что отдадут ребенка на служение в храм. И вот Господь подарил им девочку, которую назвали Марией. О рождении ребенка известил Анну архангел Гавриил.

Календарь важных событий за 8 сентября:

70 год — римские войска Тита Флавия получили Иерусалим, уничтожают город и Второй Иерусалимский храм;

1296 год — во Флоренции проходит торжественная церемония закладки собора Санта-Мария-дель-Фьоре (собор Девы Марии с цветком);

1504 год — во Флоренции на площади Синьории устанавливают 5-метровую статую "Давид" работы Микеланджело Буонарроти;

1522 год — завершают первое кругосветное путешествие, начатое под руководством Фернана Магеллана;

1529 год — османские войска берут Буду (Королевство Венгрия);

1664 год — Новая Голландия, нидерландская колония в Северной Америке (современные штаты Нью-Йорк, Нью-Джерси и Делавер), полностью переходит под контроль англичан;

1760 год — последний французский генерал-губернатор Канады Водрейль сдает Монреаль британцам;

1791 год — в парижском Лувре художники впервые выставляют на обзор свои картины;

1796 год — Наполеон разбивает австрийцев в битве у Бассано (Ломбардия);

1886 год — основан Йоханнесбург, ныне крупнейший город ЮАР;

1888 год — происходит первый матч Английской футбольной лиги;

1914 год — возле села Воля-Высоцкая (теперь Жовковский район, Львовская область) штабскапитан Петр Нестеров совершает первый в истории воздушный таран, во время которого погибает и он, и экипаж австрийского самолета;

1919 год — поэт Габриеле д'Аннунцио во главе отряда итальянских националистов захватывает город Фиуме (Королевство Сербов, Хорватов и Словенцев) и провозглашает его независимой "Республика Фиуме";

1943 год — король Виктор Эммануил III объявляет о капитуляции Королевства Италия перед войсками союзников;

1952 год — выходит первое книжное издание повести Эрнеста Хемингвея "Старик и море";

1989 год — в Киеве основывают Народный рух Украины за перестройку;

1991 год — в Киеве зарегистрируют самую высокую температуру воздуха 32 ° C для этого дня года;

1993 год — создают Всемирную организацию городов культурного наследия ЮНЕСКО;

2005 год — президент Украины Виктор Ющенко своими указами отправляет в отставку правительство Юлии Тимошенко, а также увольняет с занимаемых должностей секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Петра Порошенко, главу СБУ Александра Турчинова, президента Национальной телекомпании Украины Тараса Стецькива и главу Государственной таможенной службы Владимира Скомаровского.

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