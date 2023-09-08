Работал на Путина: в США российского бизнесмена Клюшина приговорили к 9 годам тюрьмы

Клюшин был осужден за участие в схеме инсайдерской торговли стоимостью 93 миллиона долларов, которая включена взломанную секретную информацию о доходах многих компаний.

Фото: Associated Press

В четверг, 7 сентября, суд в Бостоне назначил 9 лет заключения 42-летнему российскому бизнесмену Владиславу Клюшину, связанному с Кремлем, по делу о киберпреступлениях. Об этом сообщает Reuters.

Его признали виновным в участии в схеме инсайдерской торговли стоимостью 93 миллиона долларов, которая включена взломанную секретную информацию о доходах многих компаний.

Кроме того, суд принял взыскать с гражданина рф 34 миллиона долларов (31,7 млн евро) и возместить ущерб от своей деятельности, размер суммы будет определен позже.

Сторона обвинения просила приговорить Клюшина к 14 годам. Защита бизнесмена намерена оспорить приговор, отметил адвокат Максим Немцев.

Сообщается, что вместе с другими гражданами россии Клюшин взламывал компьютерные сети США для получения секретной информации о компаниях, которую затем использовали в целях наживы. Также его признали виновным в кибератаке, которая обошлась двум ее жертвам более чем в $8 млн.

Клюшин является основателем московской компании по информационным технологиям под названием М-13, работавшей на российское правительство.

Его арестовали 21 марта 2021 года в Швейцарии по запросу США. Генпрокуратура рф просила о его выдаче, но ей было отказано.

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