Как стать на военный учет женщинам – список документов и алгоритм действий

Процедура регистрации на военный учет осуществляется в ТЦК.

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7 октября 2022 года Верховная Рада Украины приняла закон о внесении изменений в статью 1 закона «О воинской обязанности и военной службе», которым устанавливается взятие женщин определенных профессий на военный учет по их желанию.

Как пояснили в Сухопутных войсках ВС Украины, законом устанавливается, что женщины, которые пригодны к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту, и закончили учреждения профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего или высшего образования и получили медицинскую или фармацевтическую специальность, подлежат взятию на военный учет военнообязанных.

Однако там подчеркнули, что постановка на военный учет – это не мобилизация женщин-медиков.

Как стать на учет женщинам

Процедура регистрации на военный учет осуществляется в ТЦК.

Необходимые документы:

заявление о взятии на учет;

паспорт или ID-карта;

идентификационный номер;

документ о получении специальности/профессии;

справка с работы с указанием специальности, по которой женщина работает;

свидетельство о рождении детей/документе об опеке;

свидетельство о браке;

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Когда женщина приходит в ТЦК встать на военный учет, на нее заводят личное дело. Далее ее должны направить на медкомиссию, которая сделает заключение о пригодности/непригодности к военной службе.

Медкомиссия у военнообязанных женщин должна проходить так само, как и у мужчин: должны осмотреть хирург, терапевт, невропатолог, психиатр, офтальмолог, оториноларинголог, стоматолог, дерматолог. Единственное отличие – женщины должны пройти еще осмотр у гинеколога.

Ранее мы рассказывали, что в ВСУ объяснили, нужно ли женщинам-медикам самостоятельно идти в ТЦК и СП.

А также писали, могут ли ограничить выезд женщин, которые станут на военный учет, и смогут ли наказать в случае, если они не станут на учет.

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