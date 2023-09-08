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  1. В Україні

Як стати на військовий облік жінкам – список документів та алгоритм дій

18:19, 8 вересня 2023
Процедура реєстрації на військовий облік здійснюється в ТЦК.
Як стати на військовий облік жінкам – список документів та алгоритм дій
Зображення: freepik.com
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7 жовтня 2022 року Верховна Рада України ухвалила закон про внесення змін до статті 1 закону «Про військовий обов'язок і військову службу», яким встановлюється взяття жінок певних професій на військовий облік за їхнім бажанням.

Як пояснили у Сухопутних військах ЗС України, законом встановлюється, що жінки, які придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком, і закінчили заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої або вищої освіти та здобули медичну або фармацевтичну спеціальність, підлягають взяттю на військовий облік військовозобов'язаних.

Однак там наголосили, що постановка на військовий облік – це не мобілізація жінок медиків.

Як стати на облік жінкам

Процедура реєстрації на військовий облік здійснюється в ТЦК.

Необхідні документи:

  • заява про взяття на облік;
  • паспорт або ID-картка;
  • ідентифікаційний номер;
  • документ про здобуття спеціальності/професії;
  • довідка з роботи із зазначенням спеціальності, за якою жінка працює;
  • свідоцтво про народження дітей/документ про опіку;
  • свідоцтво про шлюб;
  • фотокартки 3х4.

Коли жінка приходить до ТЦК стати на військовий облік, на неї заводять особову справу. Далі її мають спрямувати на медкомісію, яка зробить висновок про придатність/непридатність до військової служби.

Медкомісія у військовозобов’язаних жінок має проходити так само, як і в чоловіків: повинні оглянути хірург, терапевт, невропатолог, психіатр, офтальмолог, оториноларинголог, стоматолог, дерматолог. Єдина відмінність – жінки мають пройти ще огляд у гінеколога.

Раніше ми розповідали, що у ЗСУ пояснили, чи потрібно жінкам-медикам самостійно йти до ТЦК та СП.

А також писали, чи можуть обмежити виїзд жінок, які стануть на військовий облік, та чи зможуть покарати у разі, якщо вони не стануть на облік.

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