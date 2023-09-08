На Кубі заарештували 17 людей у справі про вербування найманців на війну в Україні

Правоохоронцям вдалося затримати організатора вербування та його спільників.

Фото: jpost.com

Кубинська влада повідомила про арешт 17 осіб, які підозрюються у вербуванні громадян Куби до російської армії для участі у війні в Україні, передає Reuters.

«В результаті розслідування на даний момент заарештовано 17 осіб, у тому числі організатор цієї діяльності», - сказав полковник МВС Сезар Родрігес.

При цьому імена заарештованих Родрігес не назвав, але зазначив, що лідер угруповання покладався на двох осіб, які проживають на острові. Спільники допомагали зловмиснику вербувати кубинців для участі у бойових діях з боку рф.

Раніше ми писали, що У Чехії засудили до 21 року найманця, який воював проти України.

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