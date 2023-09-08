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  1. У світі

На Кубі заарештували 17 людей у справі про вербування найманців на війну в Україні

11:02, 8 вересня 2023
Правоохоронцям вдалося затримати організатора вербування та його спільників.
На Кубі заарештували 17 людей у справі про вербування найманців на війну в Україні
Фото: jpost.com
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Кубинська влада повідомила про арешт 17 осіб, які підозрюються у вербуванні громадян Куби до російської армії для участі у війні в Україні, передає Reuters.

«В результаті розслідування на даний момент заарештовано 17 осіб, у тому числі організатор цієї діяльності», - сказав полковник МВС Сезар Родрігес.

При цьому імена заарештованих Родрігес не назвав, але зазначив, що лідер угруповання покладався на двох осіб, які проживають на острові. Спільники допомагали зловмиснику вербувати кубинців для участі у бойових діях з боку рф.

Раніше ми писали, що У Чехії засудили до 21 року найманця, який воював проти України.

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