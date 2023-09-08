На Кубе арестовали 17 человек по делу о вербовке наемников на войну в Украине

Правоохранителям удалось задержать организатора вербовки и его подельников.

Фото: jpost.com

Кубинские власти сообщили об аресте 17 человек, которые подозреваются в вербовке граждан Кубы в российскую армию для участия в войне в Украине, передает Reuters.

«В результате расследования на данный момент арестовано 17 человек, в том числе организатор этой деятельности», - сказал полковник МВД Сезар Родригес.

При этом имена арестованных Родригес не стал назвать, но отметил, что лидер группировки полагался на двух человек, проживающих на острове. Подельники помогали злоумышленнику вербовать кубинцев для участия в боевых действиях со стороны рф.

Ранее сообщалось, что в Чехии приговорили к 21 году наемника, воевавшего против Украины.

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