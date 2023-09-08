Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Чиновники, які встигнуть знайти в своїх деклараціях брехню раніше НАЗК, зможуть надати обов’язкові для розгляду НАЗК пояснення

У чиновників, які встигли самі знайти в своїх деклараціях брехню, буде шанс виправитися після спливу строку на подання виправленої декларації.

Верховний Суд: хоча й свобода пересування може бути обмежена лише законом, але спосіб реалізації державою прав і свобод її громадян визначається потребою мобілізації оборонних людських ресурсів

Хоча й немає такого закону, який би безпосередньо встановлював обмеження права студента вільно залишати територію України, однак спосіб реалізації державою прав і свобод її громадян визначається потребою мобілізації оборонних людських ресурсів, - КАС ВС.

Викривач корупції має право на винагороду 10% від розміру хабаря або від завданого державі збитку, але далеко не завжди її отримає

Викривачі можуть отримати від 1,34 млн грн до 20,1 млн грн станом на 2023 рік.

Кошти від міжнародних партнерів на покриття витрат службового відрядження не підлягатимуть декларуванню

У новому законі про відновлення декларування пропонується звільнити від декларування доходи у вигляді коштів, одержаних як відшкодування або покриття витрат на службове відрядження, якщо воно здійснюється за рахунок міжнародних міжурядових організацій, коштів міжнародної технічної допомоги, а також коштів організатора заходу.

Верховна Рада прийняла закон про автоматичне притягнення чиновників до відповідальності за несвоєчасне подання декларацій

Ухвалено закон про притягнення до відповідальності за несвоєчасне подання декларацій в автоматичному режимі.

  1. У світі

Працював на Путіна: у США російського бізнесмена Клюшина засудили до 9 років в'язниці

16:05, 8 вересня 2023
Клюшина засудили за участь у схемі інсайдерської торгівлі вартістю 93 мільйони доларів, що включала зламану секретну інформацію про прибутки багатьох компаній.
Працював на Путіна: у США російського бізнесмена Клюшина засудили до 9 років в'язниці
Фото: Associated Press
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

У четвер, 7 вересня, суд у Бостоні призначив 9 років ув'язнення 42-річному російському бізнесмену Владиславу Клюшину, який пов’язаний із Кремлем, у справі про кіберзлочини. Про це повідомляє Reuters.

Його визнали винним в участі у схемі інсайдерської торгівлі вартістю 93 мільйони доларів, що включала зламану секретну інформацію про доходи кількох компаній.

Крім того, суд ухвалив стягнути з громадянина рф 34 мільйони доларів (31,7 млн євро) і відшкодувати збитки від своєї діяльності, розмір суми буде визначено пізніше.

Сторона звинувачення просила засудити Клюшина на 14 років. Захист бізнесмена має намір оскаржити вирок, зазначив адвокат Максим Нємцев.

Повідомляється, що разом з іншими громадянами рф Клюшин зламував комп'ютерні мережі США для отримання секретної інформації про компанії, яку потім використовували з метою наживи. Також його визнали винним у кібератаці, яка обійшлася двом її жертвам у більш ніж $8 млн.

Клюшин є засновникм московської компанії з інформаційних технологій під назвою М-13, яка працювала на російський уряд.

Його заарештували 21 березня 2021 року в Швейцарії на запит США. Генпрокуратура рф просила про його видачу, але їй було відмовлено.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

Читайте також
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Інна Белоконна
    Інна Белоконна
    суддя Оболонського районного суду міста Києва
  • Валерій Саєнко
    Валерій Саєнко
    начальник управління Верховного Суду
  • Володимир Барчук
    Володимир Барчук
    суддя Хмельницького апеляційного суду