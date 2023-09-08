Працював на Путіна: у США російського бізнесмена Клюшина засудили до 9 років в'язниці

Клюшина засудили за участь у схемі інсайдерської торгівлі вартістю 93 мільйони доларів, що включала зламану секретну інформацію про прибутки багатьох компаній.

Фото: Associated Press

У четвер, 7 вересня, суд у Бостоні призначив 9 років ув'язнення 42-річному російському бізнесмену Владиславу Клюшину, який пов’язаний із Кремлем, у справі про кіберзлочини. Про це повідомляє Reuters.

Його визнали винним в участі у схемі інсайдерської торгівлі вартістю 93 мільйони доларів, що включала зламану секретну інформацію про доходи кількох компаній.

Крім того, суд ухвалив стягнути з громадянина рф 34 мільйони доларів (31,7 млн євро) і відшкодувати збитки від своєї діяльності, розмір суми буде визначено пізніше.

Сторона звинувачення просила засудити Клюшина на 14 років. Захист бізнесмена має намір оскаржити вирок, зазначив адвокат Максим Нємцев.

Повідомляється, що разом з іншими громадянами рф Клюшин зламував комп'ютерні мережі США для отримання секретної інформації про компанії, яку потім використовували з метою наживи. Також його визнали винним у кібератаці, яка обійшлася двом її жертвам у більш ніж $8 млн.

Клюшин є засновникм московської компанії з інформаційних технологій під назвою М-13, яка працювала на російський уряд.

Його заарештували 21 березня 2021 року в Швейцарії на запит США. Генпрокуратура рф просила про його видачу, але їй було відмовлено.

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