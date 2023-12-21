Для украинцев продолжили действия скидки 95% на билеты в Финляндию: какие условия

Скидка будет действовать только на утренний рейс из Варшавы в Хельсинки.

Авиакомпания Finnair продлила действие скидки в 95% для украинцев, желающих прибыть в Финляндию. Об этом сообщается на сайте финской авиакомпании.

Теперь с билетом на символическую сумму можно путешествовать до 31 марта 2024 года.

Однако скидка будет действовать только на утренний рейс из Варшавы в Хельсинки.

«Мы предлагаем скидку 95% на чистые тарифы на билеты в один конец Варшава – Хельсинки (рейс AY1142) для людей, выезжающих из Украины. Обратите внимание, что в стоимость билетов будут добавлены аэропортовые сборы», – говорится в сообщении компании.

Скидка доступна с кодом UKRAINE95 на перелет не позднее 31 марта 2024 года.

«Пожалуйста, будьте готовы предъявить документы, подтверждающие ваше украинское гражданство. Украинцы могут ездить из стран Шенгенской зоны в Финляндию без паспорта, например, со свидетельством о рождении. Для путешествий с животными действуют обычные правила», – уточняют в компании.

Купить билеты можно на сайте авиакомпании. Самые дешевые обойдутся от 24 евро. Билеты с включенным регистрируемым багажом будут стоить от 25 евро.

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