Для українців продовжили дії знижки 95% на квитки до Фінляндії: які умови

Знижка діятиме лише на ранковий рейс із Варшави до Гельсінки.

Авіакомпанія Finnair продовжила дію знижки в 95% для українців, які хочуть прибути до Фінляндії. Про це повідомляється на сайті фінської авіакомпанії.

Тепер із квитком за символічну суму можна подорожувати до 31 березня 2024 року.

Однак знижка діятиме лише на ранковий рейс із Варшави до Гельсінки.

«Ми пропонуємо знижку 95% на чисті тарифи на квитки в один кінець Варшава –Гельсінкі (рейс AY1142) для людей, які виїжджають з України. Зверніть увагу, що до вартості квитків буде додано аеропортові збори», – йдеться у повідомленні компанії.

Знижка доступна з кодом UKRAINE95 на переліт не пізніше 31 березня 2024 року.

«Будь ласка, будьте готові пред'явити документи, які підтверджують ваше українське громадянство. Українці можуть їздити з країн Шенгенської зони до Фінляндії без паспорта, наприклад зі свідоцтвом про народження. Для подорожей із домашніми тваринами діють звичайні правила», – уточнюють у компанії

Придбати квитки можна на сайті авіакомпанії. Найдешевші обійдуться від 24 євро. Квитки із включеним реєстрованим багажем коштуватимуть від 25 євро.

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