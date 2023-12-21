Сильний вітер та опади: українців попередили про негоду в західних областях

Також громадян попередили про значну сніголавинну небезпеку.

Джерело фото: facebook.com/chornogora.rescue112

У п'ятницю, 22 грудня, в Україні очікуються в західних областях сильний вітер та значні опади.

Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

Так, завтра у західних областях синоптики прогнозують пориви вітру 17-22 м/с, на Львівщині та Івано-Франківщині 25 м/с; на Закарпатті та в Карпатах значні опади; на високогір'ї Карпат сильний сніг, пориви вітру 25-30 м/с, хуртовини. 2 рівень небезпечності, помаранчевий.

Водночас, громадян попередили про значну сніголавинну небезпеку (3 рівень) на високогiр'ї Закарпатської та Івано-Франківської областей у зв’язку зі снігопадами та хуртовинами.

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