В університеті Праги сталася стрілянина: є жертви, фото і відео

Внаслідок інциденту кілька людей загинуло, десятки дістали поранення.

У четвер, 21 грудня, в центрі Праги сталася стрілянина в університеті. Внаслідок інциденту є жертви. Поліція вже ліквідувала терориста. Про це повідомляє поліція Чехії.

«Наразі ми реагуємо на повідомлення про стрілянину в університеті на площі Ян Палах», - йдеться в заяві.

Вся площа та прилегла територія повністю закрита.

Стрілянина сталась у приміщенні філософського факультету Карлового університету. На даху будівлі свідки нібито бачили озброєного чоловіка, а на місці події пролунав вибух, повідомило чеське інформагентство ČTK.

На опублікованих у мережі фото з місця подій видно, як студенти рятуються від стрілка. Дехто навіть заліз на дах будівлі.

Згодом поліція повідомила, що стрілка ліквідували, є кілька загиблих та десятки поранених.

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