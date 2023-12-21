В университете Праги произошла стрельба: есть жертвы, фото и видео

В результате инцидента несколько человек погибли, десятки получили ранения.

В четверг, 21 декабря, в центре Праги произошла стрельба в университете. В результате инцидента есть жертвы. Полиция уже ликвидировала террориста. Об этом сообщает полиция Чехии.

«Пока мы реагируем на сообщения о стрельбе в университете на площади Ян Палах», - говорится в заявлении.

Вся площадь и близлежащая территория полностью закрыта.

На опубликованных в сети фотографиях с места событий видно, как студенты спасаются от стрелка. Некоторые даже залезают на крышу здания.

Впоследствии полиция сообщила, что стрелка была ликвидирована, есть несколько погибших и десятки раненых.

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