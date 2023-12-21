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  1. В Украине

Сильный ветер и осадки: украинцев предупредили о непогоде в западных областях

20:38, 21 декабря 2023
Также граждан предупредили о значительной снеголавинной опасности.
Сильный ветер и осадки: украинцев предупредили о непогоде в западных областях
Источник фото: facebook.com/chornogora.rescue112
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В пятницу, 22 декабря, в Украине ожидается в западных областях сильный ветер и значительные осадки.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

Так, завтра в западных областях синоптики прогнозируют порывы ветра 17-22 м/с, на Львовщине и Ивано-Франковщине 25 м/с; на Закарпатье и в Карпатах значительные осадки; на высокогорье Карпат сильный снег, порывы ветра 25-30 м/с, метели. 2 уровень опасности, оранжевый.

В то же время, граждан предупредили о значительной снеголавинной опасности (3 уровень) на высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей в связи со снегопадами и метелью.

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