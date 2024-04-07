В день до 23 градусов тепла – синоптики дали прогноз погоды на 8 апреля в Украине

Несмотря на облачность 8 апреля, осадков не ожидается.

Источник фото: Annie Spratt / Unsplash

В Украине в понедельник, 8 апреля, синоптики прогнозируют небольшую облачность, но осадков не ожидается. А температура воздуха в день проигрывается до 23° тепла.

Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

«Небольшая облачность, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура на всей территории страны ночью 5-10° тепла; днем 18-23°», - говорится в сообщении.

В Киеве синоптики прогнозируют ночью 8-10° тепла, а днем воздух прогреется 21-23 градусов.

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