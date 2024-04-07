В день до 23 градусів тепла – синоптики дали прогноз погоди на 8 квітня в Україні

Попри хмарність 8 квітня, опадів не очікується.

Джерело фото: Annie Spratt / Unsplash

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні у понеділок, 8 квітня, синоптики прогнозують невелику хмарність, але опадів не очікується. А температура повітря в день програється до 23° тепла.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

«Невелика хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура по всій території країни вночі 5-10° тепла; вдень 18-23°», - сказано у повідомленні.

У Києві синоптики прогнозують вночі 8-10° тепла, а вдень повітря прогріється 21-23 градусів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.