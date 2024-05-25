25 мая: какой сегодня праздник и главные события

25 мая в Украине празднуют День Государственной службы специальной связи и защиты информации.

В субботу, 25 мая, в Украине и мире отмечают ряд праздников. Также в этот день в прошлом произошло несколько важных событий.

25 мая в Украине празднуют День Государственной службы специальной связи и защиты информации. Этот праздник был начат 29 апреля 2021 года указом президента Зеленского № 181/20211. Он посвящен работникам Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.

Также 25 мая День работников издательств, полиграфии и книгораспространения в Украине. Выпадает на последнюю субботу мая. Праздник был основан согласно Указу Президента Украины №563/99 от 25 мая 1999 года. Это день, когда чествуются усилия и достижения всех работающих в сфере издательства, полиграфии и книгораспространения. Он был создан, учитывая значительный вклад работников этой отрасли в развитие науки, культуры, образования и духовности народа.

А еще 25 мая Всемирный день хирургии. Этот день является важным событием, посвященным повышению осведомленности о критической потребности в справедливой и качественной хирургической помощи во всем мире. Он был начат разными международными организациями здравоохранения, включая InciSioN и Lifebox, чтобы подчеркнуть незаменимую роль хирургии в здравоохранении.

25 мая празднуют Всемирный день Таро. Этот праздник был основан в 2003 году писательницей и мастером Таро Дэн Элдер. Она создала этот день, чтобы почтить искусство, символику и практику чтения Таро, а также противодействовать мифам и дезинформации о Таро в СМИ.

Также 25 мая Международный день пигментации кожи. Этот день посвящен повышению осведомленности о различных заболеваниях, влияющих на пигментацию кожи, такие как витилиго, альбинизм и мелазма. Он также направлен на информирование о лечении этих расстройств и поддержки людей, которые с ними сталкиваются.

А еще 25 мая Международный день без пластика. В этот день людей поощряют отказаться от использования пластиковых изделий, таких как пакеты, бутылки, контейнеры для еды и другие одноразовые предметы, чтобы снизить количество пластиковых отходов. Это также время для размышления о том, как мы можем изменить свои привычки в пользу более устойчивого будущего.

25 мая празднуют Международный день степа (танца). Этот праздник был начат в 2005 году и посвящен легендарной степисту по имени Билл Робинсон, который считается одним из самых выдающихся танцоров степа.

Также 25 мая начинается Всемирная неделя предоставления независимости колониальным странам и народам. Эта неделя была начата в ответ на Декларацию о предоставлении независимости колониальным странам и народам, принятую 25-й сессией Генеральной Ассамблеи ООН 14 декабря 1960 года.

А еще 25 мая Международный день героев борьбы против тоталитаризма. Этот день был начат Европейским Парламентом 2019 года и посвящен памяти тех, кто боролся против тоталитарных режимов, спасал людей из лагерей, способствовал избежанию депортаций и арестов. Дата избрана в честь ротмистра Витольда Пилецкого, убитого членами коммунистической партии именно в этот день 1948 года.

25 мая Всемирный день щитовидной железы. Этот день был основан в 2008 году Европейской Ассоциацией щитовидной железы (European Thyroid Association) и Американской Ассоциацией Щитовидной Железы (American Thyroid Association) с целью повышения осведомленности о заболеваниях щитовидной железы, их диагностике, профилактике и методах лечения.

Также 25 мая День пропавших без вести детей. Этот день был начат в 2002 году по инициативе Европейского центра пропавших и подвергшихся сексуальному насилию детей. История этого дня началась в США, когда 25 мая 1979, после занятий в школе, не вернулся домой шестилетний мальчик Итан Патц. Его поиски были безуспешными, и это событие привлекло внимание к проблеме пропавших детей.

А еще 25 мая празднуют Всемирный день интерьера и День дизайнера интерьеров. В 2004 году была введена Международной федерацией архитекторов и дизайнеров. От интерьера зависит и физический комфорт человека, и его нравственное состояние.

25 мая День филолога. Это праздник учителей и преподавателей в сфере языка и литературы, библиотекарей, лингвистов, литературоведов, переводчиков-филологов и всех имеющих филологическое образование.

Какой сегодня церковный праздник

25 мая в церковном календаре – Третье нахождение главы Иоанна Предтечи. По преданию, во время иконоборческих гонений в VIII веке, глава Ивана Предтечи был скрыт, а в начале IX века она была перевезена в город Команы, недалеко от современного Сухуми. В 842 году главу перенесли в Константинополь и впоследствии, во время Четвертого крестового похода, католический священнослужитель Валлон де Сартон нашел лицевую часть главы в одном из дворцов Константинополя.

Календарь важных событий за 25 мая:

996 год — в Киеве освящают первую на Руси каменную Десятинную церковь (Церковь Успения Пресвятой Богородицы);

1502 год — португальцы в день Святой Елены открывают остров, который назвали в честь святой;

1521 год — Вормским эдиктом Карл V провозглашает Мартина Лютера еретиком и запрещает печатать и распространять его труды;

1810 год — в Буэнос-Айресе происходит Майская революция, с которой начинается процесс образования государства Аргентина;

1926 год — убивают Симона Петлюру;

1996 год — в Ене чешский легкоатлет Ян Железны устанавливает ныне действующий мировой рекорд в метании копья — 98 м 48 см;

1996 год — в Кошице словак Ю. Барбарич тянет на себе 327-тонный поезд на рекордное расстояние — 8,2 метра;

1996 год — в Киеве восстанавливают памятник княгини Ольге, разрушенный в 1919 году;

1997 год — шри-ланкиец А.Джоаким устанавливает мировой рекорд, простояв на одной ноге 76 часов 40 минут;

1999 год — боксер-тяжеловес Майк Тайсон выходит на свободу из тюрьмы, отсидев 3 месяца за нападение на двух водителей;

2001 год – в Сан-Франциско (США) появляется новый вид топлива для автомобилей – фруктовый бензин;

2014 год — в Украине выбирают Президента Украины Петра Порошенко;

2020 год — в Миннеаполисе (США) при задержании убивают чернокожего американца Джорджа Флойда, что приводит к массовым протестам среди населения с жертвами.

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