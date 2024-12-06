В Киеве до конца суток 6 декабря на дорогах сохранится гололедица

Погодные условия могут привести к усложнению движения транспорта.

Источник фото: Униан

По данным Укргидрометцентра, в ближайшее время, с содержанием до конца суток 6 декабря в Киеве ожидается гололед, на дорогах гололедица.

В Патрульной полиции просят учитывать, что такие погодные условия могут привести к усложнению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

Следовательно, водителям на время непогоды рекомендуют не ставить свои автомобили под деревьями. Быть внимательными за рулем, следить за дорожной обстановкой и соблюдать правила дорожного движения.

Пешеходам советуют:

Идти по тротуару медленно, чтобы не упасть, поскользнувшись на скользкой поверхности. Быть особенно внимательными, когда идете возле деревьев, которые покрыты льдом.

Переходить дорогу только пешеходным переходом и убедиться в отсутствии транспортных средств или дождитесь их остановки.

Не перебегать дорогу, даже когда нет транспортных средств. На скользкой дороге бежать особенно опасно.

Надеть обувь с рельефной подошвой, а если есть возможность — зимняя обувь с шипами. Не обувать сапоги на каблуке.

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