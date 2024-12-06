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У Києві до кінця доби 6 грудня на дорогах утримається ожеледиця

10:41, 6 грудня 2024
Погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту.
У Києві до кінця доби 6 грудня на дорогах утримається ожеледиця
Джерело фото: Уніан
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За даними Укргідрометцентру, у найближчу годину, з утриманням до кінця доби 6 грудня у Києві очікується ожеледь, на дорогах ожеледиця.

У Патрульній поліції просять зважати на те, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.

Відтак, водіям на час негоди рекомендують не ставити свої автомобілі під деревами. Бути уважними за кермом, стежити за дорожньою обстановкою та дотримуватися правил дорожнього руху.

Пішоходам радять:

Йти тротуаром повільно, щоб не впасти, послизнувшись на слизькій поверхні. Бути особливо пильними, коли йдете біля дерев, які вкриті кригою.

Переходити дорогу лише пішохідним переходом й переконатися у відсутності транспортних засобів або ж дочекатися їхньої зупинки.

Не перебігати дорогу, навіть коли немає транспортних засобів. На слизькій дорозі бігти особливо небезпечно.

Одягати взуття з рельєфною підошвою, а якщо є змога — зимове взуття з шипами. Не взувати чоботи на підборах.

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поліція Київ дороги

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