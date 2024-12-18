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С 1 января пенсионеры-чернобыльцы получат дополнительную выплату — что следует знать

14:50, 18 декабря 2024
Речь идет о пенсионерах-чернобыльцах, которые не работают и постоянно проживали в зонах безусловного и добровольного отселения с 1986 по 1993 годы.
С 1 января пенсионеры-чернобыльцы получат дополнительную выплату — что следует знать
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Пенсионеры, пострадавшие в результате аварии и ЧАЭС, могут получить дополнительные выплаты. Об этом рассказала начальник управления пенсионного обеспечения главного управления Пенсионного фонда Украины в Черкасской области Татьяна Коваль, передает «Суспільне».

Так, с 1 января 2025 года некоторые пенсионеры получат дополнительную выплату. Ее размер составит 2361 грн. Выплаты определили по закону Украины «О Государственном бюджете на 2025 год».

Речь идет о лицах, отвечающих сразу всем критериям:

  • пенсионеры-чернобыльцы;
  • не работающие;
  • постоянно проживали в зонах безусловного и добровольного отселения с 1986 по 1993 год.

В третью зону, или же зону гарантированного добровольного отселения, входят четыре населенных пункта Черкасской области, среди них: поселок Петровская Буда, село Тростянец, Княжа, Чичеркозовка.

В ПФУ указали, что сейчас на этих территориях проживают 653 пенсионера.

«Только они с 1 января 2025 будут получать надбавку к пенсии в размере 2 361 грн. Выплата назначена на период действия военного положения», – отметила Татьяна Коваль.

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Пенсионный фонд пенсия пенсия в Украине Чернобыль

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