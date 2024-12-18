Украинцы объяснили, как новые графики отключений света повлияют на распределение электроэнергии между регионами

Новые графики почасовых отключений света разработаны по унифицированной схеме для всех регионов.

Фото: krivbass.city

Как известно, с 16 декабря Укрэнерго ввело новые правила формирования графиков отключения света, которые будут одинаковыми для всей страны. Они предполагают увеличение времени с электроснабжением для каждой очереди.

По словам в. и. о. главы Госэнергонадзора Анатолия Замулко, обновленные графики отключений обеспечивают более гибкое и справедливое распределение электроэнергии между всеми регионами. В то же время их максимальная эффективность зависит от правильного применения операторами системы распределения (облэнерго). Об этом он сказал в эфире телемарафона.

Отмечается, что графики почасовых отключений разработаны по унифицированной схеме для всех регионов. Они основываются на принципе справедливого распределения электроэнергии: каждая группа потребителей остается без света определенный промежуток времени в течение недели. Потребителей разделены на 6 больших очередей и 12 групп, что позволяет операторам системы распределения (ОСР) более гибко управлять отключениями. К примеру, если нужно ограничить электроснабжение только для 1,5 очередей, ОСР не придется обесточивать две.

«Это позволяет более эффективно подходить к отключениям и увеличивать продолжительность электроснабжения для потребителей», – сказал он.

По словам руководителя Госэнергонадзора, перед ОСР стоит задача обеспечивать справедливое распределение и своевременное переключение. Эффективность системы зависит от комплексного подхода.

Анатолий Замулко также добавил, что идет активная работа по обеспечению котельных и инфраструктурных объектов индивидуальными генерирующими мощностями. Это поможет снизить нагрузку на графики отключений для бытовых потребителей. Кроме того, промышленность и бизнес могут привлекать импортную электроэнергию.

Также Госэнергонадзор проводит мониторинги соблюдения установленного нормативно-правовыми актами по вопросам электроэнергетики порядка применения операторами системы распределения мер по ограничению и/или прекращению поставки электрической энергии потребителям, а также эффективности применения предельных величин потребления электрической мощности.

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