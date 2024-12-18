Практика судов
  1. В Украине

Украинцы объяснили, как новые графики отключений света повлияют на распределение электроэнергии между регионами

11:15, 18 декабря 2024
Новые графики почасовых отключений света разработаны по унифицированной схеме для всех регионов.
Украинцы объяснили, как новые графики отключений света повлияют на распределение электроэнергии между регионами
Фото: krivbass.city
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как известно, с 16 декабря Укрэнерго ввело новые правила формирования графиков отключения света, которые будут одинаковыми для всей страны. Они предполагают увеличение времени с электроснабжением для каждой очереди.

По словам в. и. о. главы Госэнергонадзора Анатолия Замулко, обновленные графики отключений обеспечивают более гибкое и справедливое распределение электроэнергии между всеми регионами. В то же время их максимальная эффективность зависит от правильного применения операторами системы распределения (облэнерго). Об этом он сказал в эфире телемарафона.

Отмечается, что графики почасовых отключений разработаны по унифицированной схеме для всех регионов. Они основываются на принципе справедливого распределения электроэнергии: каждая группа потребителей остается без света определенный промежуток времени в течение недели. Потребителей разделены на 6 больших очередей и 12 групп, что позволяет операторам системы распределения (ОСР) более гибко управлять отключениями. К примеру, если нужно ограничить электроснабжение только для 1,5 очередей, ОСР не придется обесточивать две.

«Это позволяет более эффективно подходить к отключениям и увеличивать продолжительность электроснабжения для потребителей», – сказал он.

По словам руководителя Госэнергонадзора, перед ОСР стоит задача обеспечивать справедливое распределение и своевременное переключение. Эффективность системы зависит от комплексного подхода.

Анатолий Замулко также добавил, что идет активная работа по обеспечению котельных и инфраструктурных объектов индивидуальными генерирующими мощностями. Это поможет снизить нагрузку на графики отключений для бытовых потребителей. Кроме того, промышленность и бизнес могут привлекать импортную электроэнергию.

Также Госэнергонадзор проводит мониторинги соблюдения установленного нормативно-правовыми актами по вопросам электроэнергетики порядка применения операторами системы распределения мер по ограничению и/или прекращению поставки электрической энергии потребителям, а также эффективности применения предельных величин потребления электрической мощности.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Укрэнерго графики отключений света

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Государственная аудиторская служба не имеет права вмешиваться в деятельность судов – Высший совет правосудия

Высший совет правосудия признал, что деятельность Государственной аудиторской службы может иметь негативные последствия для судебной власти и привести к конфликту интересов.

Иностранцы из определенных стран смогут обрести украинское гражданство по упрощенной процедуре – парламент одобрил законопроект

В отличие от предыдущего законопроекта Президента 10425 о множественном гражданстве, где были четко указано, иностранцы из каких стран имеют право обретать гражданство Украины в упрощенном порядке, одобренный парламентом за основу законопроект 11469 предусматривает поручение правительству определить перечень в дополнительном законопроекте.

Финансовый аудит апелляционных и местных судов будет проводить Счетная палата – подписан закон

Подписанный закон о реформе Счетной палаты, которую теперь будут отбирать с решающим голосом международных экспертов, предусматривает непосредственные полномочия Счетной палаты на аудит судов.

Количество зачетных баллов для адвокатов при повышении квалификации будет зависеть от сложности лекций

Изменения в Порядок повышения профессионального уровня адвокатов предполагают, что количество баллов за участие в мероприятии, в частности, прослушивании лекции, кроме продолжительности теперь будет учитывать критерий сложности.

Президент подписал закон, согласно которому суды смогут взимать в пользу граждан штрафы с руководителей органов власти, не выполняющих судебные решения

Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому в случае отказа в принятии отчета об исполнении судебного решения суд сможет наложить на руководителя субъекта властных полномочий штраф от 60 560 до 121 120 грн, половину которого будут взимать в пользу гражданина, а другую – в бюджет.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Світлана Бурка
    Світлана Бурка
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Костянтин Огороднік
    Костянтин Огороднік
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді