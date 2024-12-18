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Українцям пояснили, як нові графіки відключень світла вплинуть на розподіл електроенергії між регіонами

11:15, 18 грудня 2024
Нові графіки погодинних відключень світла розроблені за уніфікованою схемою для всіх регіонів.
Українцям пояснили, як нові графіки відключень світла вплинуть на розподіл електроенергії між регіонами
Фото: krivbass.city
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Як відомо, з 16 грудня «Укренерго» запровадило нові правила формування графіків відключення світла, які будуть однаковими для всієї країни. Вони передбачають збільшення часу з електропостачанням для кожної черги.

За словами т. в. о. голови Держенергонагляду Анатолія Замулка, оновлені графіки відключень забезпечують гнучкіший та справедливіший розподіл електроенергії між усіма регіонами. Водночас їх максимальна ефективність залежить від правильного застосування операторами системи розподілу («обленерго»). Про це він сказав в ефірі телемарафону.

Зазначається, що графіки погодинних відключень розроблені за уніфікованою схемою для всіх регіонів. Вони ґрунтуються на принципі справедливого розподілу електроенергії: кожна група споживачів залишається без світла певний проміжок часу протягом тижня. Споживачів поділено на 6 великих черг і 12 груп, що дозволяє операторам системи розподілу (ОСР) гнучкіше управляти відключеннями. Наприклад, якщо потрібно обмежити електропостачання лише для півтори черги, ОСР не доведеться знеструмлювати дві.

«Це дає змогу ефективніше підходити до відключень і збільшувати тривалість електропостачання для споживачів», – сказав він.

За словами керівника Держенергонагляду, перед ОСР стоїть завдання забезпечувати справедливий розподіл та своєчасне перемикання. Ефективність системи залежить від комплексного підходу.

Анатолій Замулко також додав, що триває активна робота із забезпечення котелень та інфраструктурних об’єктів індивідуальними генеруючими потужностями. Це допоможе зменшити навантаження на графіки відключень для побутових споживачів. Крім того, промисловість і бізнес можуть залучати імпортну електроенергію.

Також Держенергонагляд проводить моніторинги щодо дотримання встановленого нормативно-правовими актами з питань електроенергетики порядку застосування операторами системи розподілу заходів з обмеження та/або припинення постачання електричної енергії споживачам, а також ефективності застосування граничних величин споживання електричної потужності.

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Укренерго графіки відключень світла

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