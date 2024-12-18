З 1 січня пенсіонери-чорнобильці отримають додаткову виплату — що слід знати

Йдеться про пенсіонерів-чорнобильців, які не працюють та постійно проживали у зонах безумовного та добровільного відселення із 1986 по 1993 роки.

Пенсіонери, які постраждали в наслідок аварії та ЧАЕС, можуть отримати додаткові виплати. Про це розповіла начальниця управління пенсійного забезпечення головного управління Пенсійного фонду України в Черкаській області Тетяна Коваль, передає «Суспільне».

Так, з 1 січня 2025 року деякі пенсіонери отримають додаткову виплату. Її розмір складатиме 2 361 грн. Виплати визначили згідно з законом України «Про Державний бюджет на 2025 рік».

Йдеться про осіб, які відповідають одразу усім критеріям:

пенсіонери-чорнобильці;

які не працюють;

постійно проживали у зонах безумовного та добровільного відселення із 1986 по 1993 роки.

До третьої зони, або ж зони гарантованого добровільного відселення, входять чотири населені пункти Черкаської області, серед них: селище Петрівська Буда, село Тростянець, Княжа, Чичиркозівка.

У ПФУ вказали, що зараз на цих територіях проживають 653 пенсіонери.

«Тільки вони з 1 січня 2025 року отримуватимуть надбавку до пенсії в розмірі 2 361 грн. Виплата призначена на період дії воєнного стану», – зазначила Тетяна Коваль.

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