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В Telegram появились расширенные возможности управления подарками

12:15, 25 января 2025
Обновление Telegram посвящено функции подарков — их можно устанавливать в качестве статуса, отправлять в блокчейн и дарить каналам.
В Telegram появились расширенные возможности управления подарками
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Команда Telegram представила новое обновление мессенджера. Свежая версия предлагает расширенные возможности управления подарками.

Ставшие коллекционными подарки можно использовать в качестве уникальных статусов-эмодзи. Фон и узор подарка в этом случае становятся цветом фона и фоновым узором профиля, а сам подарок подсвечивается мерцающими звёздами.

Подарок теперь можно отправить не только пользователю, но и каналу в Telegram — перед отправкой его можно за небольшое количество звёзд улучшить, а получатель превратит его в бесплатный коллекционный предмет.

Пользователи могут передавать подарки или выставлять их на аукцион в блокчейне TON, как это делается с коллекционными публичными именами и номерами телефонов, — для этого подарок необходимо переместить в TON-кошелёк.

Данные механизм позволяет владельцу сохранить подарок в собственности, даже если он лишится доступа к своей учётной записи в Telegram или удалит её.

Владельцы каналов могут передавать полученные каналом подарки другим пользователям или выставлять их на аукцион — так блогеры и благотворительные организации могут собирать средства на свои инициативы. Эта функция развёртывается постепенно для разных регионов.

Получатели коллекционных гифтов могут похвастаться через историю, где отобразится не только сам подарок, но и  «редкие характеристики произведения цифрового искусства». Кроме того, каждый коллекционный подарок теперь имеет ссылку вида t.me/nft, которую можно отправить друзьям или опубликовать в канале.

На новой вкладке «Подарки» в профилях каналов можно воспользоваться фильтрами — с их помощью подарки можно отсортировать по стоимости, наличию коллекционного статуса, дате получения, а также выпуску в ограниченном или неограниченном количестве.

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