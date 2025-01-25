У Telegram з'явилися розширені можливості керування подарунками

Оновлення Telegram присвячено функціям подарунків — їх можна встановлювати як статус, відправляти в блокчейн і дарувати каналам.

Команда Telegram представила нове оновлення месенджера. Свіжа версія пропонує розширені можливості керування подарунками.

Колекційні подарунки можна використовувати як унікальні статуси-емодзі. Фон та візерунок подарунка в цьому випадку стають кольором фону та фоновим візерунком профілю, а сам подарунок підсвічується мерехтливими зірками.

Подарунок тепер можна відправити не лише користувачеві, а й каналу в Telegram — перед відправкою його можна за невелику кількість зірок покращити, а одержувач перетворить його на безкоштовний колекційний предмет.

Користувачі можуть передавати подарунки або виставляти їх на аукціон у блокчейні TON, як це робиться з колекційними публічними іменами та номерами телефонів, для цього подарунок необхідно перемістити в гаманець TON.

Такий механізм дозволяє власнику зберегти подарунок у власності, навіть якщо він втратить доступ до свого облікового запису в Telegram або видалить його.

Власники каналів можуть передавати отримані каналом подарунки іншим користувачам або виставляти їх на аукціон — блогери та благодійні організації можуть збирати кошти на свої ініціативи. Ця функція поступово розгортається для різних регіонів.

Одержувачі колекційних гіфтів можуть похвалитися через історію, де відобразиться не лише сам подарунок, а й рідкісні характеристики твору цифрового мистецтва. Крім того, кожен колекційний подарунок має посилання виду t.me/nft, яке можна відправити друзям або опублікувати в каналі.

На новій вкладці «Подарунки» у профілях каналів можна скористатися фільтрами — за допомогою їх можна відсортувати за вартістю, наявності колекційного статусу, датою отримання, а також випуску в обмеженій або необмеженій кількості.

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