Мінфін США висунув звинувачення проти Visa та Mastercard в оплаті контенту для дорослих, який містить насильство

Visa та Mastercard звинувачують в тому, що вони «заплющували очі» на оплату контенту для дорослих, який містить насильство.

Компанії Mastercard та Visa звинувачують в тому, що вони не запобігли використанню своїх платіжних систем для відмивання доходів, отриманих від матеріалів, пов'язаних із сексуальним насильством над дітьми, та торгівлі людьми на сайті OnlyFans. Про це пише Reuters.

Розслідування видання спирається на раніше нерозкриту скаргу, подану інформатором до Мережі по боротьбі з фінансовими злочинами Міністерства фінансів США (FinCEN).

За даними видання, інформатор, старший експерт з дотримання вимог у галузі кредитних карток і банківської справи, сказав, що дві гігантські компанії знали, що їхні мережі використовуються для оплати незаконного контенту принаймні з 2021 року, і звинуватив їх у тому, що вони «закривають очі на потоки незаконного доходу».

Він також зауважив, що подав скаргу у січні 2023 року до Мережі боротьби з фінансовими злочинами Казначейства США, а також до Міністерства юстиції та Міністерства внутрішньої безпеки США.

Зазначається, що інформатор та інші спеціалісти з протидії торгівлі людьми попередили Visa та Mastercard про незаконний контент на OnlyFans у серії дзвінків у 2021 та 2022 роках. Федеральні агенти підтвердили наявність матеріалів про насильство над дітьми на OnlyFans.

Як пише Reuters, продовжуючи обробляти платежі на OnlyFans, Mastercard і Visa «навмисно не змогли» підтримувати ефективні програми боротьби з відмиванням грошей, які вимагаються Законом про банківську таємницю, - про що йдеться в скарзі, яка закликає FinCEN і два інших федеральних агентства вжити заходів проти компаній.

Повідомляється, що Mastercard і Visa заявили, що не чули про скаргу інформатора від 2023 року. Вони заперечили твердження скарги і послалися на свої зусилля, спрямовані на те, щоб утримати свої системи вільними від незаконної діяльності.

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