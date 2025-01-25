Пенсійний фонд скоротив виплату пенсій українцям

ПФУ спрямував 61,7 мільярда гривень на пенсійні виплати у січні, що на 1,6 млрд гривень менше, ніж у грудні 2024 року.

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Пенсійний фонд України повідомляє про завершення фінансування пенсійних виплат за січень 2025 року. Загальна сума виплат склала 61,7 мільярда гривень.

Це на 1,6 млрд гривень менше, ніж у грудні 2024 року, коли на виплати було спрямовано 63,3 млрд гривень.

За даними ПФУ, на пенсійні виплати у січні спрямовано:

через АТ "Укрпошта" - 8,8 млрд гривень,

через уповноважені банки - 52,9 млрд гривень,

Крім того, ПФУ спрямував на виплату житлових субсидій та пільг 5,0 млрд гривень коштів державного бюджету.

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