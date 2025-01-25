Пенсионный фонд сократил выплату пенсий украинцам

ПФУ направил 61,7 млрд гривен на пенсионные выплаты в январе, что на 1,6 млрд гривен меньше, чем в декабре 2024 года.

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Пенсионный фонд Украины сообщает о завершении финансирования пенсионных выплат за январь 2025 года. Общая сумма выплат составила 61,7 миллиарда гривен.

Это на 1,6 млрд. гривен меньше, чем в декабре 2024 года, когда на выплаты было направлено 63,3 млрд. гривен.

По данным ПФУ, на пенсионные выплаты в январе направлено:

через АО "Укрпочта" – 8,8 млрд гривен,

через уполномоченные банки – 52,9 млрд гривен,

Кроме того, ПФУ направил на выплату жилищных субсидий и льгот 5 млрд гривен средств государственного бюджета.

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