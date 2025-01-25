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Минфин США выдвинул обвинения против Visa и Mastercard в оплате контента для взрослых, который содержит насилие

11:57, 25 января 2025
Visa и Mastercard обвиняют в том, что они «закрывали глаза» на оплату контента для взрослых, содержащего насилие.
Минфин США выдвинул обвинения против Visa и Mastercard в оплате контента для взрослых, который содержит насилие
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Компании Mastercard и Visa обвиняют в том, что они не предотвратили использование своих платежных систем для отмывания доходов, полученных от материалов, связанных с сексуальным насилием над детьми, и торговлей людьми на сайте OnlyFans. Об этом пишет Reuters.

Расследование издания опирается на ранее нераскрытую жалобу, поданную информатором в Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN).

По данным издания, информатор, старший эксперт по соблюдению требований в области кредитных карт и банковского дела, сказал, что две гигантские компании знали, что их сети используются для оплаты незаконного контента, по крайней мере, с 2021 года, и обвинил их в том, что они «закрывают» глаза на потоки незаконного дохода».

Он также отметил, что подал жалобу в январе 2023 года в Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Казначейства США, а также в Министерство юстиции и Министерство внутренней безопасности США.

Отмечается, что информатор и другие специалисты по противодействию торговле людьми предупредили Visa и Mastercard о незаконном контенте OnlyFans в серии звонков в 2021 и 2022 годах. Федеральные агенты подтвердили наличие материалов о насилии над детьми на OnlyFans.

Как пишет Reuters, продолжая обрабатывать платежи на OnlyFans, Mastercard и Visa «намеренно не смогли» поддерживать эффективные программы борьбы с отмыванием денег, требуемые Законом о банковской тайне, - о чем говорится в жалобе, призывающей FinCEN и два других федеральных агентства принять меры против компаний.

Mastercard и Visa заявили, что не слышали о жалобе информатора от 2023 года. Они отрицали утверждение жалобы и сослались на свои усилия, направленные на то, чтобы удержать свои системы свободными от незаконной деятельности.

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США

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