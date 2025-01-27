Космос не для рекламы – астрономы призывают запретить размещать объявления в небе

Исследователи призывают страны запретить рекламу в космосе, которую можно увидеть с земли.

Астрономы выступают с призывом в разные страны ввести запрет на размещение рекламы в космосе, который можно рассмотреть с земли. Об этом сообщает SpaceNews.

В частности, Американское астрономическое общество призвало запретить «навязчивую космическую рекламу».

Предпосылкой этого являются возможные препятствия, которые такие кампании могут сделать для наземных астрономических наблюдений.

Размещение рекламы на околоземной орбите запрещено в США, однако этот вопрос не урегулирован в других странах. Однако астрономы опасаются, что компании из-за рубежа могут воспользоваться этим.

«Привлекательность этого настолько велика, что я не могу вообразить, что никто не попробует. Я думаю, что коммерческая выгода подтолкнет кого-нибудь к этому», — говорит член Комитета защиты астрономии и космической среды Джон Барентин.

Американское астрономическое общество призывает к глобальному запрету космической рекламы посредством принятия международной конвенции, договора или закона. Организация также просит делегацию США в Комитете ООН по мирному использованию космического пространства поддержать эту инициативу.

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