Китай отрицает версию ЦРУ о том, что коронавирус был создан в лаборатории

Пекин заявляет, что вирус возник естественным путем и, вероятно, распространился среди контактировавших с зараженными животными людей.

Китай отрицает версию Центрального разведывательного управления о том, что вспышка коронавируса, вероятнее всего, произошла из-за утечки из китайской лаборатории. Об этом сообщает Politico.

«Вывод о том, что утечка из лаборатории крайне маловероятна, сделана общей экспертной группой Китая и Всемирной организации здравоохранения на основе полевых визитов в соответствующие лаборатории», - заявила представитель МИД Китая Мао Нин на брифинге.

Мао подчеркнула, что эта версия «широко признана международным сообществом и научными кругами».

По ее словам, ряд исследований свидетельствует, что вирус возник естественным путем и, вероятно, распространился среди людей, контактировавших с зараженными животными, которые продавались на рынке в городе Ухань.

«Однако в Вашингтоне продолжают подозревать, что вирус мог возникнуть в лаборатории, а затем распространиться среди населения, вызвав пандемию, унесшую миллионы жизней и приведшую к жестким локдаунам во всем мире в 2020 и 2021 годах», — отмечает издание.

Ранее сообщалось, что новый глава ЦРУ Джон Рэтклифф рассматривает теорию утечки из лаборатории в Ухане, чтобы объяснить происхождение Covid.

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