Китай заперечує версію ЦРУ про те, що коронавірус створили у лабораторії

Пекін заявляє, що вірус виник природним шляхом і, ймовірно, поширився серед людей, які контактували із зараженими тваринами.

Китай заперечує версію Центрального розвідувального управління про те, що спалах коронавірусу, найімовірніше, стався через витік з китайської лабораторії. Про це повідомляє Politico.

«Висновок про те, що витік з лабораторії вкрай малоймовірний, зроблено спільною експертною групою Китаю та Всесвітньої організації охорони здоров'я на основі польових візитів до відповідних лабораторій», - заявила речник МЗС Китаю Мао Нін на брифінгу.

Мао підкреслила, що цю версію «широко визнано міжнародною спільнотою та науковими колами».

За її словами, низка досліджень свідчить, що вірус виник природним шляхом і, ймовірно, поширився серед людей, які контактували із зараженими тваринами, які продавалися на ринку у місті Ухань.

«Однак у Вашингтоні продовжують підозрювати, що вірус міг виникнути в лабораторії, а потім поширитися серед населення, викликавши пандемію, що забрала мільйони життів і призвела до жорстких локдаунів у всьому світі у 2020 і 2021 роках», — зазначає видання.

Раніше повідомлялося, що новий голова ЦРУ Джон Реткліфф розглядає теорію витоку з лабораторії в Ухані, щоб пояснити походження Covid.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.