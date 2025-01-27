Космос не для реклами — астрономи закликають заборонити розміщувати оголошення в небі

Дослідники закликають країни заборонити рекламу в космосі, яку можна побачити із землі.

Астрономи виступають із закликом до різних країн запровадити заборону на розміщення реклами в космосі, яку можна розгледіти із землі. Про це повідомляє SpaceNews.

Зокрема, Американське астрономічне товариство закликало заборонити «нав’язливу космічну рекламу».

Причиною цього є потенційні перешкоди, які такі рекламні кампанії можуть створити для наземних астрономічних спостережень.

Розміщення реклами на навколоземній орбіті заборонене у США, проте це питання не врегульоване в інших країнах. Однак астрономи непокояться, що компанії з-за кордону можуть скористатися цим.

«Привабливість цього настільки велика, що я не можу уявити, що ніхто не спробує. Я думаю, що комерційна вигода підштовхне когось до цього», — каже член Комітету захисту астрономії та космічного середовища Джон Барентін.

Американське астрономічне товариство закликає до глобальної заборони космічної реклами через прийняття міжнародної конвенції, договору чи закону. Організація також просить делегацію США в Комітеті ООН із мирного використання космічного простору підтримати цю ініціативу.

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