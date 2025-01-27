Практика судів
  1. Суспільство
  2. / У світі

Космос не для реклами — астрономи закликають заборонити розміщувати оголошення в небі

22:00, 27 січня 2025
Дослідники закликають країни заборонити рекламу в космосі, яку можна побачити із землі.
Космос не для реклами — астрономи закликають заборонити розміщувати оголошення в небі
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Астрономи виступають із закликом до різних країн запровадити заборону на розміщення реклами в космосі, яку можна розгледіти із землі. Про це повідомляє SpaceNews.

Зокрема, Американське астрономічне товариство закликало заборонити «нав’язливу космічну рекламу».

Причиною цього є потенційні перешкоди, які такі рекламні кампанії можуть створити для наземних астрономічних спостережень.

Розміщення реклами на навколоземній орбіті заборонене у США, проте це питання не врегульоване в інших країнах. Однак астрономи непокояться, що компанії з-за кордону можуть скористатися цим.

«Привабливість цього настільки велика, що я не можу уявити, що ніхто не спробує. Я думаю, що комерційна вигода підштовхне когось до цього», — каже член Комітету захисту астрономії та космічного середовища Джон Барентін.

Американське астрономічне товариство закликає до глобальної заборони космічної реклами через прийняття міжнародної конвенції, договору чи закону. Організація також просить делегацію США в Комітеті ООН із мирного використання космічного простору підтримати цю ініціативу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

космос

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Приватизація держуніверситетів законом не передбачена – у МОН відреагували на пропозицію Милованова купити Києво-Могилянську академію

Раніше Тимофій Милованов публічно закликав зібрати кошти «на купівлю Могилянки народним збором, щоб убезпечити від впливу бізнесу і олігархів, а також Сороса».

Вища рада правосуддя не змогла обрати нового голову

Відбулися вибори нового очільника Вищої ради правосуддя – жоден з кандидатів не набрав необхідної кількості голосів.

На посаду голови Вищої ради правосуддя претендують Григорій Усик та Олександр Сасевич

Член ВРП Оксана Кваша висунула на посаду голови Вищої ради правосуддя кандидатуру Григорія Усика, а член ВРП Інна Плахтій висунула кандидатуру Олександра Сасевича.

Вища рада правосуддя обирає нового голову — текстова трансляція

27 січня відбуваються вибори нового очільника Вищої ради правосуддя.

Вища рада правосуддя відмовила прокуратурі у тимчасовому відстороненні судді Анатолія Івченка

ВРП, всебічно дослідивши позиції сторін, вирішила відмовити у задоволенні клопотання про тимчасове відсторонення судді Господарського суду Києва Анатолія Івченка.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Світлана Грабець
    Світлана Грабець
    суддя Господарського суду Київської області