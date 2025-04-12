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Пенсионеры могут оформить э-удостоверение – Пенсионный фонд запустил новый сервис

12:05, 12 апреля 2025
Э-пенсионное удостоверение будет отображаться в приложении Дія.
Пенсионеры могут оформить э-удостоверение – Пенсионный фонд запустил новый сервис
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Пенсионный фонд Украины сообщил о запуске нового сервиса для пенсионеров, с помощью которого можно сформировать э-пенсионное удостоверение (без бумажного аналога), для его отображения в мобильном приложении Дія.

Пенсионные удостоверения производятся на основании заявления лица, которому назначена пенсия. Это нужно для получения как бумажного, так и е-пенсионного удостоверения.

Заявление можно подать в любой сервисный центр территориального управления Пенсионного фонда Украины или дистанционно через личный кабинет на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины или с помощью мобильного приложения «Пенсионный фонд».

Для формирования э-пенсионного удостоверения необходимо предоставить следующие документы:

  • справку о присвоении идентификационного номера налогоплательщика (РНОКПП);
  • паспорт гражданина Украины;
  • цветная фотография, сделанная за последние 6 месяцев, размером 3*2,5 см (размер лица должен составлять не менее 70-80% фотографии).

Для формирования э-пенсионного удостоверения по обращению через вебпортал Пенсионного фонда Украины или с помощью мобильного приложения «Пенсионный фонд» к сканированным копиям указанных документов нужно добавить образец подписи (черным цветом в формате jpg).

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