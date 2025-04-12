Пенсионеры могут оформить э-удостоверение – Пенсионный фонд запустил новый сервис

Пенсионный фонд Украины сообщил о запуске нового сервиса для пенсионеров, с помощью которого можно сформировать э-пенсионное удостоверение (без бумажного аналога), для его отображения в мобильном приложении Дія.
Пенсионные удостоверения производятся на основании заявления лица, которому назначена пенсия. Это нужно для получения как бумажного, так и е-пенсионного удостоверения.
Заявление можно подать в любой сервисный центр территориального управления Пенсионного фонда Украины или дистанционно через личный кабинет на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины или с помощью мобильного приложения «Пенсионный фонд».
Для формирования э-пенсионного удостоверения необходимо предоставить следующие документы:
Для формирования э-пенсионного удостоверения по обращению через вебпортал Пенсионного фонда Украины или с помощью мобильного приложения «Пенсионный фонд» к сканированным копиям указанных документов нужно добавить образец подписи (черным цветом в формате jpg).
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.