ВПО объяснили, можно ли оформить субсидию, если арендуется только комната

Украинцам разъяснили вопрос получения субсидии на аренду жилья.

Фото: tsn.ua

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Министерство социальной политики Украины объяснило, может ли ВПО оформить субсидию на аренду жилья, если арендуется не квартира, а только комната или две в квартире или доме.

В ведомстве подчеркнули, что в таком случае субсидию можно оформить.

«В таком случае, подавая документы, необходимо будет указать фактическую площадь этой комнаты, и Пенсионный фонд сможет рассчитать субсидию именно на комнату или часть помещения, которое вы арендуете», — говорится в сообщении.

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