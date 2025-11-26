Кто потратит больше всего в Черную пятницу: новый опрос удивил результатами

Зумеры экономят, миллениалы сомневаются, старшие ждут Рождества: как пройдет сезон покупок.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Черная пятница уже не такая громкая, как раньше, однако для молодежи она остается главным событием сезона. Новый опрос AT&T показывает: именно поколение Z планирует наиболее активно покупать во время Black Friday. Зато старшие люди откладывают шопинг на последние недели перед Рождеством.

Текущий сезон скидок проходит на фоне экономической неопределенности и усиления разницы в доходах. Из-за этого меняются и подходы покупателей — они становятся осторожнее с расходами, больше сравнивают цены и чаще обращают внимание на локальные магазины, указывает CNBC.

Основные выводы

40% молодого поколения и 32% миллениалов планируют основные покупки именно в Черную пятницу.

Старшие поколения активнее покупают за 1–2 недели до Рождества.

72% опрошенных ищут идеи подарков в обычных магазинах, а не в соцсетях.

77% готовы покупать у малого бизнеса, если их цены не будут отличаться от крупных сетей.

Зумеры планируют потратить на 23% меньше, чем в прошлом году.

Почему молодежь выбирает Black Friday, но экономит?

Анжела Разерфорд, вице-президентка AT&T, объясняет популярность распродажи среди молодых покупателей: «Громкие акции, специальные предложения и активная реклама в соцсетях — это то, что привлекает молодежь».

Несмотря на интерес к скидкам, в этом году поколение Z планирует значительно сократить расходы.

По данным, они потратят на 23% меньше, чем в прошлом году — самое большое сокращение среди всех поколений.

В прошлом году эта же группа, наоборот, рассчитывала потратить на 37% больше.

Сдержанность заметна по всему рынку: исследование прогнозирует падение трат на Черную пятницу примерно на 4%.

Покупатели все чаще выбирают малый бизнес

Опрос демонстрирует рост интереса к локальным магазинам: 77% респондентов охотно делали бы праздничные покупки у небольших предпринимателей, если бы те предлагали такие же цены, как крупные сети.

Разерфорд отмечает: «Люди внимательнее следят за ценами. Но если можно сэкономить и поддержать местный бизнес — это становится очевидным выбором».

Как сейчас выбирают подарки

Больше всего вдохновения покупатели получают именно во время офлайн-шопинга: 72% ищут идеи подарков в реальных магазинах.

Искусственный интеллект пока не стал популярным инструментом для выбора — лишь 9% планируют использовать ИИ в этом сезоне.

Большинство остаются на привычном онлайн-поиске.

По словам Разерфорд: «ИИ постепенно будет менять шопинг, но это будет плавный процесс».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.