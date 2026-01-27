Как будут отключать свет в Одесской области 27 января — ДТЭК обнародовал графики

В Одесской области будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии.

Во вторник, 27 января, в Одесской области будут отключать электроэнергию — соответственно, будут действовать графики почасовых отключений света. Об этом сообщила энергетическая компания ДТЭК.

Также там подчеркнули, что графики действуют только для жителей области и исключительно в тех местах, где это позволяет состояние электросетей.

«Одесса, частично Одесский район и некоторые районные центры Одесщины - продолжаются аварийные отключения», - говорится в заявлении.

