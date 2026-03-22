22 марта — какой сегодня праздник и главные события дня

В этот день чествуют водные ресурсы, отмечают День таксиста и вспоминают исторические события — от появления первых такси до рекордов «Мрии».

22 марта в мире отмечают сразу несколько событий, в частности Всемирный день водных ресурсов, Международный день безделья, День таксиста, Международный день тюленя и День Балтийского моря. В Украине в этот день также вспоминают поднятие государственного флага над пгт Макаров в 2022 году после освобождения от российских оккупантов.

Памятные события 22 марта:

1904 — в лондонской газете «Иллюстрированное зеркало» впервые в мире опубликовали цветную фотографию;

1907 — в Лондоне появились первые такси с счетчиками;

1935 — в эфир вышла первая немецкая телевизионная служба Deutscher Fernseh-Rundfunk;

1939 — Литва была вынуждена передать Германии Клайпеду (Мемель);

1941 — Чернобыль в Киевской области получил статус города;

1945 — Египет, Ирак, Сирия, Трансиордания и Ливан основали в Каире Лигу арабских государств;

1957 — Американская ассоциация врачей заявила, что сигаретный дым вызывает рак;

1989 — во время испытательного полёта самолёта Ан-225 «Мрия» установлено 109 мировых рекордов;

1993 — компания Intel представила свой первый оригинальный процессор Pentium;

1999 — состоялся первый демонстрационный запуск проекта Sea Launch;

2006 — Папа Римский перестал использовать титул «Патриарх Запада», который существовал с 450 года.

Церковный праздник

По православному календарю 22 марта почитают память Василия Анкирского. Он был знатным жителем города Анкира (современная Анкара) и подвергался гонениям во времена императора Юлиана Отступника.

Василия судили за веру и подвергали жестоким пыткам: его подвешивали и мучили железными орудиями. Позже его перевезли в Константинополь, где пытки продолжились. Несмотря на это, он оставался жив.

Впоследствии мученика отправили в Кесарию Каппадокийскую, где его отдали на растерзание зверям. Во время молитвы он был смертельно ранен гиеной примерно в 362 году. После смерти его мощи похоронили, а на месте захоронения построили храм.

Именины 22 марта: Василий, Василиса, Дарья, Таисия.

