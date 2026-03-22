22 березня – яке сьогодні свято та головні події дня

09:24, 22 березня 2026
Цього дня вшановують водні ресурси, відзначають День таксиста та згадують історичні події — від появи перших таксі до рекордів «Мрії».
Фото: znaj.org
22 березня у світі відзначають одразу кілька подій, зокрема Всесвітній день водних ресурсів, Міжнародний день байдикування, День таксиста, Міжнародний день тюленя та День Балтійського моря. В Україні цього дня також згадують підняття державного прапора над смт Макарів у 2022 році після звільнення від російських окупантів.

Пам’ятні події 22 березня:

  • 1904 — у лондонській газеті «Іллюстрейтед Міррор» вперше у світі опублікували кольорову фотографію;
  • 1907 — у Лондоні з’явилися перші таксі з лічильниками;
  • 1935 — в ефір вийшла перша німецька телевізійна служба Deutscher Fernseh-Rundfunk;
  • 1939 — Литва була змушена передати Німеччині Клайпеду (Мемель);
  • 1941 — Чорнобиль у Київській області отримав статус міста;
  • 1945 — Єгипет, Ірак, Сирія, Трансйорданія та Ліван заснували в Каїрі Лігу арабських держав;
  • 1957 — Американська асоціація лікарів заявила, що сигаретний дим викликає рак;
  • 1989 — під час випробувального польоту літака Ан-225 «Мрія» встановлено 109 світових рекордів;
  • 1993 — компанія Intel представила свій перший оригінальний процесор Pentium;
  • 1999 — відбувся перший демонстраційний запуск проєкту Sea Launch;
  • 2006 — Папа Римський припинив використовувати титул «Патріарх Заходу», який існував із 450 року.

Церковне свято

За православним календарем 22 березня вшановують пам’ять Василя Анкірського. Він був знатним жителем міста Анкіра (сучасна Анкара) і зазнав переслідувань за часів імператора Юліана Відступника.

Василя судили за віру та піддавали жорстоким тортурам: його підвішували та катували залізними знаряддями. Пізніше його перевезли до Константинополя, де катування продовжилися. Попри це, він залишався живим.

Згодом мученика відправили до Кесарії Каппадокійської, де його віддали на поталу тваринам. Під час молитви він був смертельно поранений гієною приблизно у 362 році. Після смерті його мощі поховали, а на місці поховання збудували храм.

Іменини 22 березня: Василь, Василина, Дарина, Таїсія.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Уряд заборонив українцям будувати «багатоповерхівки» замість городу у приватному секторі

Будівництво танхаусів тепер потребує містобудівних умов, а архітектори ризикують втратити доступ до Е-системи після двох порушень: уряд впровадив зміни до процедур будівництва.

Військових не відправлятимуть на фронт одразу: Рада хоче запровадити «3-місячний буфер»

Законопроєкт пропонує тримісячний період адаптації для військових після навчання, щоб знизити втрати та підвищити бойову готовність.

Призупинення служби через СЗЧ та трудові гарантії контрактників: ключові позиції Верховного Суду

Верховний Суд сформував низку правових позицій, які захищають права військовослужбовців.

Військові-пенсіонери отримуватимуть пенсії з інвалідності довічно – законопроєкт

Законопроєкт визначає порядок встановлення інвалідності та виплати пенсій по інвалідності для військовослужбовців та учасників громадських протестів.

ВП ВС: ВРП може відмовити у призначенні судді через сумнів у доброчесності навіть попри рекомендацію ВККС

Велика Палата Верховного Суду підтвердила, що рекомендація ВККС не гарантує призначення судді — ВРП може відмовити через обґрунтований сумнів у доброчесності кандидата.

