Обычаи и приметы на Пасху – как природа и ритуалы влияют на жизнь

Традиции и суеверия Пасхи связаны с погодой, урожаем, здоровьем и благополучием семьи.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Народные приметы на Пасху отражают наблюдения за погодой, состоянием урожая и благополучием семьи. Солнечный день считается знаком обильного урожая и теплого лета, дождь предвещает урожай ржи и дождливый май, а пасхальные морозы или гром – обильный урожай льна. Звездная ночь на Пасху предвещает хорошую яйценоскость кур, а холодная погода в праздник – еще семь дней холодов.

Пасхальный кулич и его состояние также имеют символическое значение: пышный и ровный кулич приносит удачу и мир в дом, подгоревший — к неприятностям, а потрескавшийся кулич может предвещать болезни или смерть в семье. Считается, что если на Пасху поссориться, в доме не будет лада, а примирение способствует гармонии и согласию.

Обычаи и суеверия включают обряды для красоты и здоровья: умывание красным крашеным яйцом обещает румяный вид, а утреннее умывание родниковой водой с освященным яйцом — здоровье. Слушание дятла предвещает приход гостей, удар локтем — что о вас вспомнили, а первый кусочек освященного хрена помогает при зубной боли.

Пасха также имеет ограничения: нельзя работать, убирать или шить, а скорлупу от освященных яиц лучше не выбрасывать в мусор, а сжигать или закапывать. Эти приметы и обычаи формировались веками и остаются частью украинской культуры, сочетая веру, традиции и наблюдения за природой.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.