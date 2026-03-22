Звичаї та прикмети на Великдень – як природа і ритуали впливають на життя

12:59, 22 березня 2026
Традиції та забобони Великодня пов’язані з погодою, врожаєм, здоров’ям та добробутом родини.
Народні прикмети на Великдень відображають спостереження за погодою, станом врожаю та добробутом родини. Сонячний день вважається знаком багатого врожаю та теплого літа, дощ віщує врожай жита та дощовий травень, а пасхальні морози або грім – багатий врожай льону. Зоряна ніч на Великдень пророкує хорошу несучість курей, а холодна погода у свято — ще сім днів холодів.

Паска та її стан також мають символічне значення: пишна та рівна паска приносить удачу та мир у дім, підгоріла — до неприємностей, а потріскана паска може передвіщати хвороби або смерть у родині. Вважається, що якщо на Великдень посваритися, у домі не буде ладу, а примирення сприяє гармонії та злагоді.

Звичаї та забобони включають обряди для краси та здоров’я: вмивання з червоною крашанкою обіцяє рум’яний вигляд, а ранкове вмивання джерельною водою з освяченим яйцем — здоров’я. Слухання дятла передбачає прихід гостей, удар ліктем — що про вас згадали, а перший кусочок освяченого хрону допомагає при зубному болю.

Великдень також має обмеження: не можна працювати, прибирати або шити, а шкаралупу від освячених яєць краще не викидати у смітник, а спалювати чи закопувати. Ці прикмети та звичаї формувалися століттями і залишаються частиною української культури, поєднуючи віру, традиції та спостереження за природою.

