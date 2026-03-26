Пенсионерам за рубежом напомнили о важном условии выплат пенсии: дедлайн — 1 апреля

В случае неподачи уведомления выплата пенсии может быть приостановлена.

Фото: freepik

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство иностранных дел Украины обратилось к пенсионерам, проживающим за рубежом и ранее проживавшим на временно оккупированных территориях, с напоминанием подать в Пенсионный фонд уведомление о неполучении пенсионных выплат от России.

Как отмечают в департаменте консульской службы, соответствующую информацию необходимо подать до 1 апреля 2026 года. В случае невыполнения этого требования выплаты могут быть приостановлены.

Изначально дедлайн для подачи уведомления истекал 31 декабря 2025 года, однако из-за объективных обстоятельств правительство продлило срок до конца марта 2026 года.

Подать информацию можно несколькими способами:

через вебпортал Пенсионного фонда Украины — в разделе «Дистанционное информирование»;

во время видеоидентификации с Пенсионным фондом;

по почте — вместе с заявлением и документом, подтверждающим, что лицо является живым.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.