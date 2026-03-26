Пенсионерам за рубежом напомнили о важном условии выплат пенсии: дедлайн — 1 апреля

22:18, 26 марта 2026
В случае неподачи уведомления выплата пенсии может быть приостановлена.
Фото: freepik
Министерство иностранных дел Украины обратилось к пенсионерам, проживающим за рубежом и ранее проживавшим на временно оккупированных территориях, с напоминанием подать в Пенсионный фонд уведомление о неполучении пенсионных выплат от России.

Как отмечают в департаменте консульской службы, соответствующую информацию необходимо подать до 1 апреля 2026 года. В случае невыполнения этого требования выплаты могут быть приостановлены.

Изначально дедлайн для подачи уведомления истекал 31 декабря 2025 года, однако из-за объективных обстоятельств правительство продлило срок до конца марта 2026 года.

Подать информацию можно несколькими способами:

  • через вебпортал Пенсионного фонда Украины — в разделе «Дистанционное информирование»;
  • во время видеоидентификации с Пенсионным фондом;
  • по почте — вместе с заявлением и документом, подтверждающим, что лицо является живым.

