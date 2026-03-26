  1. Суспільство

Пенсіонерам за кордоном нагадали про важливу умову виплат пенсії: дедлайн — 1 квітня

22:18, 26 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
У разі неподання повідомлення виплату пенсії може бути призупинено.
Фото: freepik
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство закордонних справ України звернулося до пенсіонерів, які проживають за кордоном і раніше мешкали на тимчасово окупованих територіях, із нагадуванням подати до Пенсійного фонду повідомлення про неотримання пенсійних виплат від Росії.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Як зазначають у департаменті консульської служби, відповідну інформацію необхідно подати до 1 квітня 2026 року. У разі невиконання цієї вимоги виплати можуть бути призупинені.

Спочатку дедлайн для подання повідомлення спливав 31 грудня 2025 року, однак через об’єктивні обставини уряд продовжив строк до кінця березня 2026 року.

Подати інформацію можна кількома способами:

  • через вебпортал Пенсійного фонду України — у розділі «Дистанційне інформування»;
  • під час відеоідентифікації з Пенсійним фондом;
  • поштою — разом із заявою та документом, що підтверджує, що особа є живою.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

Пенсійний фонд закордонний паспорт пенсія пенсія в Україні перетин кордону

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]