Пенсіонерам за кордоном нагадали про важливу умову виплат пенсії: дедлайн — 1 квітня

У разі неподання повідомлення виплату пенсії може бути призупинено.

Міністерство закордонних справ України звернулося до пенсіонерів, які проживають за кордоном і раніше мешкали на тимчасово окупованих територіях, із нагадуванням подати до Пенсійного фонду повідомлення про неотримання пенсійних виплат від Росії.

Як зазначають у департаменті консульської служби, відповідну інформацію необхідно подати до 1 квітня 2026 року. У разі невиконання цієї вимоги виплати можуть бути призупинені.

Спочатку дедлайн для подання повідомлення спливав 31 грудня 2025 року, однак через об’єктивні обставини уряд продовжив строк до кінця березня 2026 року.

Подати інформацію можна кількома способами:

через вебпортал Пенсійного фонду України — у розділі «Дистанційне інформування»;

під час відеоідентифікації з Пенсійним фондом;

поштою — разом із заявою та документом, що підтверджує, що особа є живою.

