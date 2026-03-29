  1. Общество

«Космос» на пасхальном столе — как сделать блестящие крашанки и в чем секрет

23:59, 29 марта 2026
Окрашивание пасхальных яиц можно превратить в настоящий эксперимент — и в этот раз без привычных красителей или отвара из шелухи. Один неожиданный ингредиент способен придать крашанкам эффект, который выглядит почти «космически»: глубокий цвет и деликатное мерцание, будто поверхность присыпали мелкими кристаллами.

В чем секрет блеска

Речь идет об использовании красного вина. Именно оно создает не только насыщенный оттенок, но и характерный блеск. Во время варки в вине природные соединения — танины и полифенолы — оседают на скорлупе, формируя тонкое покрытие. Со временем этот слой частично кристаллизуется, благодаря чему появляется легкий «припыленный» эффект с блеском.

Дополнительную роль играет кислотность напитка: она немного изменяет структуру скорлупы, делая ее более пористой. В результате пигмент лучше проникает внутрь, а цвет получается более глубоким и равномерным. Минералы, содержащиеся в вине, усиливают этот визуальный эффект, добавляя искристости.

Как получить «космические» крашанки

Чтобы получить такой результат, понадобятся только белые яйца и красное полусухое вино. Перед приготовлением яйца стоит выдержать несколько часов при комнатной температуре — это поможет избежать трещин. Далее их промывают, выкладывают в кастрюлю и заливают вином так, чтобы жидкость полностью покрывала поверхность.

После закипания яйца варят еще около 10 минут, а затем оставляют в вине на несколько часов или даже на ночь — именно это позволяет добиться максимально насыщенного цвета. Готовые крашанки следует аккуратно выложить на бумажное полотенце и дать им высохнуть естественным способом. Важно не вытирать их, чтобы не повредить хрупкий блестящий слой.

В итоге получаются необычные яйца с глубоким оттенком и деликатным сиянием — простой способ добавить праздничному столу эффектности без лишних усилий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Парламентарии предлагают внедрить в Украине семейное предпринимательство и признать его отдельной формой занятости

В парламенте считают, что семейное предпринимательство будет способствовать восстановлению и развитию экономического и человеческого потенциалов страны в послевоенный период.

Работодателям придется переоформить ФЛП по новому Трудовому кодексу

Проект нового Трудового кодекса вводит 8 критериев, по которым инспекция признает отношения с работниками трудовыми.

Отсрочка от мобилизации через опекунство и самостоятельное воспитание детей: что учитывают суды в 2026 году

Оформление опекунства и самостоятельное воспитание всё чаще используются для получения отсрочки от мобилизации, однако суды оценивают не формальный статус, а реальные семейные обстоятельства.

Доходы ФОП за 2025 год могут стать основанием для автоматического НДС с 2027-го

Правительство предлагает принудительную фискализацию для ФОП и регистрацию плательщиком НДС на основе данных за прошлые годы.

Судебный контроль за финансированием политических партий усиливают: что изменится в КАСУ

Новые изменения в КАСУ позволят взыскивать неиспользованное государственное финансирование партий и даже прекращать его через суд.

