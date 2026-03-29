«Космос» на пасхальном столе — как сделать блестящие крашанки и в чем секрет

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Окрашивание пасхальных яиц можно превратить в настоящий эксперимент — и в этот раз без привычных красителей или отвара из шелухи. Один неожиданный ингредиент способен придать крашанкам эффект, который выглядит почти «космически»: глубокий цвет и деликатное мерцание, будто поверхность присыпали мелкими кристаллами.

В чем секрет блеска

Речь идет об использовании красного вина. Именно оно создает не только насыщенный оттенок, но и характерный блеск. Во время варки в вине природные соединения — танины и полифенолы — оседают на скорлупе, формируя тонкое покрытие. Со временем этот слой частично кристаллизуется, благодаря чему появляется легкий «припыленный» эффект с блеском.

Дополнительную роль играет кислотность напитка: она немного изменяет структуру скорлупы, делая ее более пористой. В результате пигмент лучше проникает внутрь, а цвет получается более глубоким и равномерным. Минералы, содержащиеся в вине, усиливают этот визуальный эффект, добавляя искристости.

Как получить «космические» крашанки

Чтобы получить такой результат, понадобятся только белые яйца и красное полусухое вино. Перед приготовлением яйца стоит выдержать несколько часов при комнатной температуре — это поможет избежать трещин. Далее их промывают, выкладывают в кастрюлю и заливают вином так, чтобы жидкость полностью покрывала поверхность.

После закипания яйца варят еще около 10 минут, а затем оставляют в вине на несколько часов или даже на ночь — именно это позволяет добиться максимально насыщенного цвета. Готовые крашанки следует аккуратно выложить на бумажное полотенце и дать им высохнуть естественным способом. Важно не вытирать их, чтобы не повредить хрупкий блестящий слой.

В итоге получаются необычные яйца с глубоким оттенком и деликатным сиянием — простой способ добавить праздничному столу эффектности без лишних усилий.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.