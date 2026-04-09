Пасха 2026: что поставить на стол, чтобы был достаток и счастье

Пасхальный стол давно считается символом счастья и изобилия, поэтому важно знать, какие блюда должны быть обязательно.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Пасха — это не только церковный праздник, но и символ обновления и нового начала. С давних времён считалось, что праздничный стол имеет особое значение: каждое блюдо на нём влияет на достаток, здоровье и гармонию в семье. Именно поэтому существуют традиции относительно обязательных продуктов на пасхальном столе.

Что обязательно должно быть на пасхальном столе в 2026 году:

Паска — главный атрибут праздника.

Она занимает центральное место среди всех блюд и символизирует жизнь, возрождение и Божью благодать. Высокая и пышная паска с румяной корочкой считалась хорошим знаком — обещанием счастливого и благополучного года.

Крашенки — символ возрождения.

Яйца издавна олицетворяют жизнь и её продолжение. Особенно ценились красные крашенки, которые считались оберегом от бед. Освящённое яйцо традиционно едят первым — для здоровья и силы.

Колбаса и ветчина — достаток в доме.

Мясные блюда означают завершение поста и возвращение к обычной жизни. Они ассоциируются с сытостью и благополучием. Считалось: чем богаче стол, тем счастливее будет год.

Творожная паска и сыр — символ семейного уюта.

Молочные продукты олицетворяют нежность, заботу и гармонию. Они являются обязательными на праздничном столе как знак достатка и тепла в семье.

Сливочное масло — знак щедрости.

Его подавали вместе с паской, подчёркивая достаток и благополучие семьи.

Соль — защита и очищение.

Освящённая соль имеет особое значение: её используют не только как приправу, но и как оберег. Её хранят в течение года на случай необходимости.

Хрен — символ силы.

Эта острая приправа ассоциируется с выносливостью и крепким здоровьем. Считалось, что хрен очищает организм и придаёт энергию.

Сладости — радость жизни.

Помимо паски, на столе должны быть различные лакомства — печенье, пряники, булочки. Они символизируют радость, достаток и «сладкое» будущее. Мёд особенно ценился как знак мира и согласия.

Пироги и выпечка — тепло семьи.

Домашняя выпечка с разными начинками символизирует гостеприимство и единство. Чем щедрее стол, тем большего достатка ожидали в доме.

Овощи и зелень — обновление природы.

Весенние продукты — редис, огурцы, зелень — олицетворяют пробуждение жизни и новый этап. Они придают лёгкость праздничному столу.

Напитки — завершение праздника.

Традиционно подают узвар, компоты и другие домашние напитки. Они символизируют полноту жизни и завершают праздничную трапезу.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.