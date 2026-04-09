Великдень 2026: що поставити на стіл, щоб був достаток і щастя
Великдень — це не лише церковне свято, а й символ оновлення та нового початку. Здавна вірили, що святковий стіл має особливе значення: кожна страва на ньому впливає на добробут, здоров’я і злагоду в родині. Саме тому існують традиції щодо обов’язкових продуктів на великодньому столі.
Що обов’язково повинно бути на великодньому столі 2026 року:
Паска — головний атрибут свята.
Вона займає центральне місце серед усіх страв і символізує життя, відродження та Божу благодать. Висока й пишна паска з рум’яною скоринкою вважалася добрим знаком — обіцянкою щасливого і достатнього року.
Крашанки — символ відродження.
Яйця здавна уособлюють життя і його продовження. Особливо цінувалися червоні крашанки, які вважалися оберегом від негараздів. Освячене яйце традиційно їдять першим — на здоров’я та силу.
Ковбаса і шинка — достаток у домі.
М’ясні страви означають завершення посту і повернення до звичного життя. Вони асоціюються із ситістю та благополуччям. Вважалося: чим багатший стіл, тим щасливішим буде рік.
Сирна паска та сир — символ родинного затишку.
Молочні продукти уособлюють ніжність, турботу і гармонію. Вони є обов’язковими на святковому столі як знак достатку і сімейного тепла.
Вершкове масло — знак щедрості.
Його подавали разом із паскою, підкреслюючи заможність і добробут родини.
Сіль — оберіг і очищення.
Освячена сіль має особливе значення: її використовують не лише як приправу, а й як захист. Зберігають її протягом року на випадок потреби.
Хрін — символ сили.
Ця гостра приправа асоціюється з витривалістю та міцним здоров’ям. Вважалося, що хрін очищає організм і додає енергії.
Солодощі — радість життя.
Окрім паски, на столі мають бути різні ласощі — печиво, пряники, булочки. Вони символізують радість, достаток і «солодке» майбутнє. Мед особливо цінувався як знак миру та злагоди.
Пироги та випічка — тепло родини.
Домашня випічка з різними начинками символізує гостинність і єдність. Чим щедріший стіл, тим більше достатку очікували в домі.
Овочі та зелень — оновлення природи.
Весняні продукти — редис, огірки, зелень — уособлюють пробудження життя та новий початок. Вони додають легкості святковому столу.
Напої — завершення святкування.
Традиційно подають узвар, компоти та інші домашні напої. Вони символізують повноту життя і завершують святкову трапезу.
