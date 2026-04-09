Великдень 2026: що поставити на стіл, щоб був достаток і щастя

Великодній стіл здавна вважається символом щастя і достатку, тому важливо знати, які страви мають бути обов’язково.

Великдень — це не лише церковне свято, а й символ оновлення та нового початку. Здавна вірили, що святковий стіл має особливе значення: кожна страва на ньому впливає на добробут, здоров’я і злагоду в родині. Саме тому існують традиції щодо обов’язкових продуктів на великодньому столі.

Що обов’язково повинно бути на великодньому столі 2026 року:

Паска — головний атрибут свята.

Вона займає центральне місце серед усіх страв і символізує життя, відродження та Божу благодать. Висока й пишна паска з рум’яною скоринкою вважалася добрим знаком — обіцянкою щасливого і достатнього року.

Крашанки — символ відродження.

Яйця здавна уособлюють життя і його продовження. Особливо цінувалися червоні крашанки, які вважалися оберегом від негараздів. Освячене яйце традиційно їдять першим — на здоров’я та силу.

Ковбаса і шинка — достаток у домі.

М’ясні страви означають завершення посту і повернення до звичного життя. Вони асоціюються із ситістю та благополуччям. Вважалося: чим багатший стіл, тим щасливішим буде рік.

Сирна паска та сир — символ родинного затишку.

Молочні продукти уособлюють ніжність, турботу і гармонію. Вони є обов’язковими на святковому столі як знак достатку і сімейного тепла.

Вершкове масло — знак щедрості.

Його подавали разом із паскою, підкреслюючи заможність і добробут родини.

Сіль — оберіг і очищення.

Освячена сіль має особливе значення: її використовують не лише як приправу, а й як захист. Зберігають її протягом року на випадок потреби.

Хрін — символ сили.

Ця гостра приправа асоціюється з витривалістю та міцним здоров’ям. Вважалося, що хрін очищає організм і додає енергії.

Солодощі — радість життя.

Окрім паски, на столі мають бути різні ласощі — печиво, пряники, булочки. Вони символізують радість, достаток і «солодке» майбутнє. Мед особливо цінувався як знак миру та злагоди.

Пироги та випічка — тепло родини.

Домашня випічка з різними начинками символізує гостинність і єдність. Чим щедріший стіл, тим більше достатку очікували в домі.

Овочі та зелень — оновлення природи.

Весняні продукти — редис, огірки, зелень — уособлюють пробудження життя та новий початок. Вони додають легкості святковому столу.

Напої — завершення святкування.

Традиційно подають узвар, компоти та інші домашні напої. Вони символізують повноту життя і завершують святкову трапезу.

