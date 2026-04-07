Великдень-2026 без шкоди для здоров’я: як не переїсти за святковим столом

На Великдень важливо не лише насолодитися святковими стравами, а й не перевантажити організм, особливо після посту, дотримуючись простих правил харчування.

У неділю, 12 квітня, українці відзначатимуть Великдень — одне з найтепліших родинних свят, яке поєднує традиції, духовність і щедрий святковий стіл. Втім, різноманіття страв часто стає справжнім випробуванням для організму, особливо після тривалого посту.

Нутриціологиня Євгенія Белінська зазначає, що Великдень — це не лише про їжу, а передусім про атмосферу та спільний час із близькими. Проте після застілля багато хто стикається з важкістю, здуттям і втомою. Щоб уникнути цього, варто дотримуватись кількох простих правил.

Рекомендується почати день із легкого сніданку — наприклад, білкової їжі: яйця з овочами або йогурт із горіхами. Це допоможе контролювати апетит протягом дня. Також не забувайте пити воду — склянка перед їжею сприяє швидшому насиченню та зменшує ризик переїдання. Важливо дотримуватися балансу, тобто половину тарілки мають складати овочі, іншу частину — білки та складні вуглеводи.

Після трапези не варто одразу лягати, краще прогулятися або трохи порухатися, щоб допомогти травленню. Десерти можна залишити в раціоні, але в помірній кількості та без поспіху.

Особливу обережність слід проявити тим, хто дотримувався посту. Повертатися до звичного раціону потрібно поступово: не перевантажувати шлунок жирною їжею, починати з невеликих порцій і уважно прислухатися до самопочуття. Різке переїдання після обмежень може спричинити серйозний дискомфорт.

Якщо уникнути переїдання не вдалося, полегшити стан допоможуть прості кроки. Корисно випити теплу воду з лимоном або трав’яний чай, наприклад м’ятний, ромашковий чи імбирний. Легка прогулянка на свіжому повітрі також покращить самопочуття. Добре впливають на травлення кисломолочні продукти, зокрема кефір або натуральний йогурт.

У наступний день варто дати організму відпочити: обрати легкі страви, більше овочів і пити достатньо води. У разі сильного дискомфорту можна скористатися ферментними препаратами, але не варто робити це звичкою.

