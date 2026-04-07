Пасха-2026 без вреда для здоровья: как не переесть за праздничным столом

На Пасху важно не только насладиться праздничными блюдами, но и не перегрузить организм, особенно после поста, соблюдая простые правила питания.

В воскресенье, 12 апреля, украинцы будут отмечать Пасху — один из самых тёплых семейных праздников, который объединяет традиции, духовность и щедрый праздничный стол. Однако разнообразие блюд часто становится настоящим испытанием для организма, особенно после длительного поста.

Нутрициолог Евгения Белинская отмечает, что Пасха — это не только о еде, а прежде всего об атмосфере и совместном времени с близкими. Тем не менее после застолья многие сталкиваются с тяжестью, вздутием и усталостью. Чтобы избежать этого, стоит придерживаться нескольких простых правил.

Рекомендуется начать день с лёгкого завтрака — например, белковой пищи: яйца с овощами или йогурт с орехами. Это поможет контролировать аппетит в течение дня. Также не забывайте пить воду — стакан перед едой способствует более быстрому насыщению и снижает риск переедания. Важно соблюдать баланс: половину тарелки должны составлять овощи, другую часть — белки и сложные углеводы.

После еды не стоит сразу ложиться, лучше прогуляться или немного подвигаться, чтобы помочь пищеварению. Десерты можно оставить в рационе, но в умеренном количестве и без спешки.

Особую осторожность следует проявить тем, кто соблюдал пост. Возвращаться к привычному рациону нужно постепенно: не перегружать желудок жирной пищей, начинать с небольших порций и внимательно прислушиваться к самочувствию. Резкое переедание после ограничений может вызвать серьёзный дискомфорт.

Если избежать переедания не удалось, облегчить состояние помогут простые шаги. Полезно выпить тёплую воду с лимоном или травяной чай, например мятный, ромашковый или имбирный. Лёгкая прогулка на свежем воздухе также улучшит самочувствие. Хорошо влияют на пищеварение кисломолочные продукты, в частности кефир или натуральный йогурт.

На следующий день стоит дать организму отдохнуть: выбрать лёгкие блюда, больше овощей и пить достаточное количество воды. В случае сильного дискомфорта можно воспользоваться ферментными препаратами, но не стоит делать это привычкой.

