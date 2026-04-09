Пенсионерам-ВПО могут отказать в выплатах помощи из-за депозита в 100 тысяч гривен: в ПФУ объяснили условия

22:54, 9 апреля 2026
При каких условиях могут назначить помощь на проживание для внутренне перемещенных лиц.
Пенсионерам-ВПО могут отказать в выплатах помощи из-за депозита в 100 тысяч гривен: в ПФУ объяснили условия
Пенсионный фонд Украины разъяснил условия назначения помощи на проживание для внутренне перемещенных лиц (ВПО), в частности в случаях отказа из-за наличия банковских депозитов.

Как отметили в ПФУ, право на получение такой помощи зависит, в частности, от финансового состояния заявителя и членов его семьи. Одним из оснований для отказа является наличие на депозитных счетах суммы, превышающей 100 тысяч гривен.

Состав семьи уполномоченного лица определяется на дату обращения за назначением помощи.

В ПФУ пояснили, что наличие таких средств контролируется на первое число месяца, с которого назначается помощь, или на первое число каждого месяца, в котором она выплачивается.

С учетом указанного, помощь на проживание ВПО может быть назначена при соответствии семьи условиям, определенным постановлением.

Отдельно подчеркивается: если семья впервые обращается за назначением помощи на проживание или помощь назначается автоматически на следующий период, то анализируется факт наличия депозита на сумму свыше 100 тысяч гривен в течение трех месяцев перед обращением.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

Валерия Лутковская: почему материалы НСРД не могут быть доказательствами в дисциплинарных делах судей

Валерия Лутковская рассказала о процедурных нарушениях в деле экс-главы ОАСК Павла Вовка.

ВСП оставил в силе решение об увольнении судей Василия Артымовича и Ирины Малех

ВСП подтвердил возможность увольнения судьи при отсутствии уголовного приговора.

Законопроекты, не соответствующие Конституции, будут блокироваться сразу после регистрации

В Верховной Раде предлагают закрепить обязательную оценку законопроектов сразу после их регистрации.

Судья Иван Посохов перед отстранением ВСП обвинил правоохранителей в фальсификации доказательств о подкупе коллеги

ВСП проголосовал за отстранение судьи Ивана Посохова, несмотря на заявления защиты о провокации со стороны правоохранителей и отсутствие подписи Генпрокурора на подозрении.

В Раде предлагают перезапустить рынок газа по модели ЕС

Законопроект имплементирует регламент ЕС, вводя систему оценки рисков и реагирования на кризисы в сфере поставок газа.

